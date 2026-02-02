De bom is gebarsten in de Saudi Pro League. Volgens Portugese media is Cristiano Ronaldo zo ontevreden over de gang van zaken bij zijn club dat hij een rigoureus middel overweegt. De Portugese superster zou zelfs bereid zijn om wedstrijden aan zich voorbij te laten gaan om een duidelijk signaal af te geven.

Volgens de Portugese sportkrant A Bola laat Ronaldo het competitieduel van Al Nassr tegen Al-Riyadh links liggen. Niet vanwege een blessure of schorsing, maar uit onvrede over het transferbeleid van de club. De aanvaller zou het gevoel hebben dat Al Nassr structureel wordt benadeeld.

Onrechtvaardig

De pijlen van Ronaldo zijn daarbij vooral gericht op het Saoedische staatsinvesteringsfonds Public Investment Fund (PIF), dat verantwoordelijk is voor het beleid bij meerdere topclubs in het land. Volgens de topvoetballer wordt Al Hilal aanzienlijk beter bedeeld op de transfermarkt dan Al Nassr, terwijl beide clubs onder dezelfde paraplu vallen.

Al Hilal wist deze winter al meerdere versterkingen binnen te halen, terwijl Al Nassr het slechts moest doen met de komst van de 21-jarige Irakees Haydeer Abdulkareem. Dat verschil in investeringen zou Ronaldo als onrechtvaardig ervaren, zeker gezien zijn sportieve ambities en status binnen de competitie.

Met zijn dreigende staking maakt Ronaldo volgens de berichtgeving een duidelijk statement. De Portugese vedette jaagt nog altijd op zijn grote sportieve doel: het bereiken van duizend officiële doelpunten. Met 961 treffers op de teller wil hij geen tijd verliezen en verwacht hij een selectie die competitief genoeg is om structureel mee te doen om prijzen én records.

Karim Benzema uit ook onvrede

De onrust in de Saudi Pro League beperkt zich overigens niet tot Ronaldo alleen. Ook Karim Benzema zou dwarsliggen bij zijn club Al-Ittihad. De Franse spits is volgens L’Équipe ontevreden over een contractvoorstel dat hem recent is gedaan.

Benzema zou openstaan voor een overstap binnen Saudi-Arabië, waarbij opnieuw Al Hilal wordt genoemd als mogelijke bestemming. Mocht die transfer daadwerkelijk doorgang vinden, dan zou dat het verschil in investeringsbeleid tussen de topclubs onder het PIF verder onderstrepen. Dat zou bovendien de frustratie bij Ronaldo alleen maar vergroten.