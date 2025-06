Cristiano Ronaldo ontkracht geruchten en gaat in op pensioen: 'Ik heb niet veel jaren meer'

Cristiano Ronaldo lijkt op zijn 40e nog lang niet klaar met voetbal. De Portugese superster zou zelfs nog een keer willen schitteren op het WK voor clubs, maar die geruchten ontkracht hij nu.

De afgelopen weken kwamen er steeds meer geruchten naar buiten van een vertrek van CR7 bij Al-Nassr. De Portugees blijft maar scoren, maar titels winnen valt tegen in Saoedi-Arabië. Daarom zou hij een transfer willen maken naar een club die actief zal zijn op het WK voor clubs deze zomer.

Pensioen

Hoewel dit wellicht wel het plan was van Ronaldo, gaat dit niet door, zo vertelt hijzelf bij de persconferentie voorafgaand aan de finale van de Nations League. "Het is zo goed als besloten dat ik niet mee zal doen aan het WK voor clubs ondanks vele uitnodigingen en aanbiedingen. Er zijn gesprekken gevoerd, maar je moet aan de korte én lange termijn denken."

En die lange termijn is iets waar CR7 veel mee bezig is. Volgend jaar wordt hij alweer 41 jaar oud, maar stoppen is nog altijd niet aan de orde. "Mijn mentaliteit is dat ik van dag tot dag leef. Ik weet niet hoe lang ik nog zal spelen, maar ik geniet van de momenten. Er is nog niks besloten over mijn pensioen. Ik ga door totdat ik het niet meer zo leuk vind als nu."

Sterren van FC Barcelona

Cristiano Ronaldo was woensdag de gevierde man bij Portugal door de winnende goal te scoren tegen Duitsland in de halve finale van de Nations League. In de finale wacht Spanje, dat met Lamine Yamal een nieuwe superster in de gelederen heeft. Dat ziet ook de Portugees. "Hij doet het erg goed, maar laat hem groeien. Zet hem niet te veel onder druk, want aan gebrek aan talent ligt het niet."

Ook die eerdere superster van FC Barcelona komt nog even langs. "Natuurlijk heb ik affectie voor Lionel Messi. We hebben samen het podium gedeeld voor vijftien jaar. Ik kan me herinneren op gala's dat ik Engels voor hem vertaalde, want dat sprak hij niet zo goed. Hij heeft mij altijd goed behandeld en gerespecteerd."