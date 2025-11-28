Het is nog ruim een half jaar wachten tot het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico begint, maar het eerste gedoe is al aan de gang. De FIFA kan serieuze juridische problemen verwachten. En dat alles door een incident met Cristiano Ronaldo.

Ronaldo kreeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland direct rood na een slaande beweging. Daar staat normaal gesproken een paar duels schorsing op, waardoor de 40-jarige Portugees een deel van het WK niet in actie mag komen. Tenminste, dat leek zo. De schorsing werd namelijk aangepast en Ronaldo kwam er voornamelijk met een volwaardelijke straf vanaf.

'Gewoon' in actie op WK

Hierdoor mag hij gewoon in actie komen op het WK en dat stuit een aantal landen tegen de borst. Volgens buitenlandse media overwegen landen die tegen Portugal worden geloot een zaak aan te spannen bij het Hof van Arbitrage voor Sport om de omstreden beslissing terug te draaien.

Benadeelde partijen zouden hun gelijk kunnen zoeken bij een rechtbank in Zwitserland. Elke bond die zich benadeeld voelt, moet bewijzen dat ze direct getroffen is door de beslissing en een rechtmatig belang heeft. Bovendien moeten ze met sterke argumenten komen dat hun kansen om de groep door te komen aanzienlijk kleiner worden als Ronaldo, goed voor vijf goals in de kwalificatie, tegen hen speelt. Het is dus geen uitgemaakte zaak dat een stap naar de rechtbank ietes gaat uithalen.

Ze moeten ook aantonen dat de beslissing onjuist was. Het is afwachten of een bond deze stap daadwerkelijk zal zetten. De situatie wordt mogelijk ook gevolgd door andere nationale teams, wiens spelers wedstrijden missen door schorsingen die niet zo mild zijn als die van Ronaldo.

Opvallende keuze van FIFA

Er zijn immers gevallen bekend van spelers die voor een soortgelijke overtreding wél meerdere wedstrijden schorsing kregen. Dat staat simpelweg ook in de reglementen van de FIFA. Het reglement schrijft voor dat een speler 'minimaal drie wedsdtrijden of een passende periode' geschorst wordt bij een elleboogstoot of iets soortgelijks.

Ronaldo mocht door het opvallende besluit maar één wedstrijd niet spelen na zijn rode prent. Dat was het laatste kwalificatieduel in eigen land tegen Armenië. Daar won Portugal overigens vrij eenvoudig van: 9-1. Waarom? De FIFA paste een artikel toe, waarin staat dat de maatregel 'geheel of gedeeltelijk opgeschort kan worden'. Het is alleen de vraag of dat ook voor een willekeurige speler van bijvoorbeeld Oezbekistan of Jordanië was gebeurd.

Zesde WK voor Cristiano Ronaldo

Voor Ronaldo wordt het WK in de VS, Mexico en Canada zijn zesde in zijn carrière. Tot nu toe speelde hij 226 keer voor Portugal en scoorde hij 143 doelpunten. Portugal kwalificeerde zich als groepswinnaar voor het WK, dat van 11 juni tot 19 juli wordt gehouden. Ierland, uit dezelfde groep, krijgt in maart nog een laatste kans om zich te plaatsen.

Loting met Nederland en Curaçao

Over een week weten we welke landen Portugal, maar ook Nederland en Curaçao treffen op het WK. Op 5 december vindt de loting plaats. Nederland zit in Pot 1, net als Portugal. Curaçao zit in Pot 4.

