FC Barcelona-trainer haalt Cristiano Ronaldo en Lionel Messi aan als voorbeeld voor Lamine Yamal

Hansi Flick heeft tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Real Valladolid veel lof voor zijn jonge sterspeler Lamine Yamal. De 17-jarige aanvaller heeft dit seizoen indruk gemaakt, maar de Duitse trainer wees erop dat talent alleen niet genoeg is. Flick benadrukte het belang van hard werken en toewijding om dat talent volledig te benutten en zijn potentieel waar te maken.

Na een waanzinnige 3-3 gelijkspel tegen Inter in de halve finale van de UEFA Champions League, waarin Barcelona vecht voor een plek in de finale, richt de focus van de ploeg zich weer op La Liga. Het team speelt zaterdag tegen het reeds gedegradeerde Real Valladolid, een belangrijke wedstrijd voor de club om zich te blijven concentreren op de nationale titel.

Zo kan de gewilde triple, een combinatie van de Champions League, La Liga en de Copa del Rey, nog steeds binnen handbereik blijven, mits Barcelona zijn focus houdt in de resterende competities.

Drukke weken dienen zich aan voor Barça

Flick gaf aan dat het drukke speelschema, met wedstrijden om de drie dagen, hem dwingt om te rouleren in de 34e speelronde van La Liga. "De wedstrijd tegen Inter heeft laten zien dat zelfs sterke spelers zoals Koundé geblesseerd kunnen raken", zei de Duitse coach.

"We moeten per speler bekijken wie rust nodig heeft, want de laatste weken van het seizoen zijn cruciaal", liet hij weten. Flick zijn strategie om zijn selectie fris te houden is essentieel nu Barcelona de laatste etappes van zowel de Champions League als La Liga ingaat, met nog veel op het spel voor het seizoen.

Flick vergelijkt Yamal met Ronaldo en Messi

Daarnaast was Yamal weer een belangrijk onderwerp tijdens de persconferentie. Flick prees de jonge aanvaller en noemde hem een 'geniei vanwege zijn indrukwekkende talent, maar waarschuwde ook dat er hard gewerkt moet worden om dat talent volledig te benutten. "Kijk naar spelers zoals Cristiano Ronaldo en Messi", zei Flick.

"Die zijn niet alleen succesvol vanwege hun talent, maar ook door hun immense werkethiek en discipline. Lamine heeft een geweldige toekomst voor zich, maar hij moet blijven werken om dit niveau vast te houden en zich verder te ontwikkelen." Flick is duidelijk onder de indruk van Yamal, maar benadrukte dat succes in het topvoetbal nooit vanzelf komt. De 17-jarige aanvaller heeft nog een lange weg te gaan om zijn potentieel volledig te benutten, maar met de juiste mentaliteit zou hij een belangrijke speler voor Barcelona kunnen worden.

Ter Stegen maakt zijn langverwachte comeback voor Barcelona

Een belangrijke terugkeer in de basisopstelling is die van Marc-André ter Stegen. De Duitse keeper, die al meer dan zeven maanden aan de kant stond door een blessure opgelopen in de uitwedstrijd tegen Villarreal, keert eindelijk terug onder de lat. Flick kondigde met vertrouwen aan dat Ter Stegen, die altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in het succes van Barcelona, weer beschikbaar is voor de wedstrijd tegen Valladolid. Dit komt op een belangrijk moment, aangezien Barcelona de laatste fase van het seizoen ingaat met veel belangrijke wedstrijden in zowel La Liga als de Champions League.

Met Ter Stegen terug in de basis en Yamal die zich blijft ontwikkelen, heeft Barcelona de nodige ingrediënten in huis om het seizoen in stijl af te sluiten. De druk is groot, maar het team lijkt vastberaden om de triple binnen te slepen.

