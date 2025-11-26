Cristiano Ronaldo heeft al zijn teamgenoten van het nationale elftal bij Portugal verrast met een bijzonder cadeau. Om de triomf in de Nations League van dit jaar te vieren, schonk de aanvoerder iedereen een exclusief horloge. Ook de familie van de overleden Diogo Jota werd niet vergeten.

Ronaldo zette horlogemerk Jacob & Co, waar hij ambassadeur van is, aan het werk. De 40-jarige superster liet een exclusief uurwerk maken voor hemzelf en zijn teamgenoten na de winst van de Nations League in juni. Portugal versloeg in de finale na penalty's Europees kampioen Spanje. Ronaldo maakte zelf de 2-2, waardoor er een verlenging en uiteindelijk penalty's kwamen. Zelf stond hij bij de strafschoppenserie al niet meer op het veld. Portugal won die met 5-3.

De 40-jarige aanvaller van Al-Nassr deelde 35 exclusieve horloges uit. Het aandenken heeft een rode band en een skeletwijzerplaat. De Jacob & Co Epic X - UEFA Nations League 2025 Champions bevat verder het wapen van de Portugese voetbalbond en de Nations League-trofee.

Celebrating victory on every detail.



The Jacob & Co Epic X – UEFA Nations League 2025 Champions is a custom edition made for @portugal ’s national team.



A skeleton dial, bespoke design, and the Portuguese crest — a watch as exceptional as the champions themselves.



Limited to… pic.twitter.com/ZajX7QTuAx — Jacob&Co (@_Jacobandco) November 13, 2025

Horloge voor familie Diogo Jota

Ronaldo zorgde er zelfs voor dat de familie van Diogo Jota het voor hem bestemde horloge ontving, na zijn plotselinge overlijden. De speler van Liverpool kwam begin juli samen met zijn broer André Silva om het leven bij een verkeersongeluk in Spanje. Jota kwam tijdens de finale tijdens de verlenging binnen de lijnen, maar nam geen penalty.

" Dit zijn dingen die hij doet zonder dat iemand het weet", zei Nuno Luz, journalist van SIC Noticias. "Het zegt veel over wie hij echt is ."

Ronaldo afwezig op uitvaart Jota

Cristiano Ronaldo was niet bij de uitvaart van Jota en zijn broer. Dat deed hij bewust, zo vertelde hij in een interview met Piers Morgan. "Je kent mijn reputatie. Waar ik ook kom, het wordt een circus. Ik ga dus ook niet, omdat de aandacht dan naar mij zou gaan, en dat wil ik niet", vertelde Ronaldo.

Het overlijden van Jota deed Ronaldo veel. "Ik geloofde het niet toen ze me berichten stuurden. Ik heb veel gehuild. Het was heel, heel moeilijk moment voor iedereen - voor het land, voor de families, voor de vrienden, voor de teamgenoten. Verwoestend. Heel, heel verdrietig nieuws."