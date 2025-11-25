PSV neemt het op woensdagavond op tegen Liverpool in de Champions League. De Eindhovenaren zijn al afgereisd naar Engeland, waar het duel wordt afgewerkt. Op dinsdagavond gingen de spelers en staf alvast naar Anfield, en dat had een ontroerende reden.

PSV neemt het dus op tegen Liverpool, de laatste club van de overleden Diogo Jota. De Portugese buitenspeler en zijn broer André Silva kwamen op tragische wijze om het leven op 3 juli, toen ze met hun auto van een Spaanse snelweg raakten. Enkele dagen later werden de broers begraven in hun thuisland Portugal. Onder anderen Virgil van Dijk en Arne Slot waren daar aanwezig.

Eerbetoon bij het stadion

Ook vele fans en rivalen brachten op Anfield een eerbetoon aan Jota. Bij het stadion van The Reds is er namelijk een plekje ingericht om de overleden topvoetballer te eren. De spelers, staf, en directie van PSV zijn op dinsdag ook naar de herdenkingsplek gegaan.

Jerdy Schouten legde namens de Brabantse club een bloemetje en een speciale sjaal neer om de Portugees te eren. Daarbij hielden de PSV'ers ook een moment stilte. Het leverde ontroerende beelden op.

Together as one, our squad and staff laid flowers today in honour of Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/r8xV0FEQGq — PSV (@PSV) November 25, 2025

"Samen als één hebben onze selectie en staf vandaag bloemen neergelegd ter ere van Diogo Jota", schrijft het officiële account PSV op X.

Belangrijke wedstrijd

Voor PSV staat woensdagavond de belangrijke kraker met Liverpool in de Champions League op het programma. De ploegen trappen om 21.00 uur af op Anfield. Er liggen zeker kansen voor de ploeg van trainer Peter Bosz. Liverpool oogt de laatste tijd kwetsbaar en de positie van coach Arne Slot ligt dan ook flink onder een vergrootglas. Dat terwijl de Brabanders juist in een ontzettend sterke fase zitten.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!