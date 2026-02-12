Terwijl iedereen al met het WK in het hoofd zit, hebben ze woensdagavond bij de UEFA wel andere zaken aan hun hoofd. Dan is namelijk de Nations League, die na het WK voor de deur staat. Donderdagavond is de loting en die is toch belangrijk voor het Nederlands elftal. Via de Nations League kan Oranje zich een extra mogelijkheid geven richting het plaatsen voor het EK in 2028.

Allemaal veel toekomstmuziek, zeker nu het WK komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wacht. Desalniettemin is de loting wel belangrijk voor Oranje. Het Nederlands elftal van Ronald Koeman kwam vorig jaar tot de kwartfinale van het toernooi, waar het na twee spectaculaire duels met Spanje verloor na penalty's. Door de eerdere prestaties is Nederland ingedeeld in pot 2 van de loting van het toernooi. Wel zit Oranje, zoals altijd, in groep A van het toernooi.

Potindeling

In die pot zitten onder meer Italië, Denemarken en Kroatië. Deze landen kunnen zij dus niet treffen. Verder zitten in pot 1 de beste teams van Europa, op basis van de Nations League. Dat zijn Portugal, Spanje, Frankrijk en Duitsland. In pot 3 zit buurland België samen met Servië, Engeland en Noorwegen. Laatstgenoemde wordt een oefentegenstander van Oranje in aanloop naar het WK. In pot 4 zitten Wales, Tsjechië, Griekenland en Turkije.

Speeldata Nations League

Na het WK moet de blik al gauw op de Nations League, die start namelijk al in het najaar van 2026. In september worden de eerste wedstrijden gespeeld. Vier wedstrijden worden afgewerkt in de periode tussen 24 september en 6 oktober.

Vervolgens worden er nog twee gespeeld in november. Op basis van die 6 wedstrijden in de groepsfase wordt de eventuele kwartfinale in maart 2027 gespeeld, de Final Four is in juni van datzelfde jaar. Nederland bereikte één keer de finale in 2019, toen was Portugal te sterk voor de ploeg van Ronald Koeman.

Mocht Nederland op wonderbaarlijke wijze de EK-kwalificatie voor het EK in 2028 niet overleven, is goed presteren op de Nations League een fijne bijkomstigheid. Via de Nations League kan je alsnog doorstormen naar de play-offs voor een EK-ticket.