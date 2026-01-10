Op het veld is hij al jaren een vaste waarde in de verdediging van Liverpool en het Nederlands elftal. Daarbuiten blijft Virgil van Dijk doorgaans buiten beeld. In een uitgebreid interview met modeblad 'Vogue' ontstaat juist een completer beeld van de voetballer, op een moment dat de druk bij Liverpool groot is.

In het interview draait het om Van Dijks loopbaan en de manier waarop die tot stand kwam. Vogue beschrijft hem als een 'laatbloeier', iemand bij wie niets vanzelf ging. Zelf zegt Van Dijk dat hij nooit een vast plan had. "Ik keek nooit te ver vooruit", aldus de Liverpool-aanvoerder. "Er zijn verschillende wegen naar, hopelijk, grootsheid."

'Ik zorg graag goed voor mezelf'

Die houding loopt als een rode draad door het gesprek. Van Dijk benadrukt dat hij bewust probeert grip te houden op zichzelf en zijn omgeving. "Ik zorg graag goed voor mezelf", zegt hij. Grote woorden vermijdt hij, net als alles wat kan afleiden van zijn prestaties op het veld.

Ook over succes en teleurstelling blijft hij nuchter. Volgens Van Dijk helpt het om voetbal niet allesbepalend te laten zijn. "Er zijn zoveel dingen in het leven die belangrijker zijn dan wat we doen", is hij van mening. "Als het tijd is voor de wedstrijd, geef ik alles. Maar winnen of verliezen, ik ga naar huis en dan is het weer tijd voor mijn vader."

'Knap, lang, natuurlijk, maar ook ingetogen charismatisch'

Vogue beschrijft Van Dijk als 'knap, lang, natuurlijk, maar ook ingetogen charismatisch'. Een speler die niet hoeft te overtuigen met bravoure, maar met rust en aanwezigheid. Dat beeld herkent hij zelf ook. Over de fotoshoot zegt hij: "De setting maakt het voor iedereen comfortabel. Hopelijk pakt het goed uit." En met succes want de Nederlander staat stralend op de foto.

De ingetogen persoonlijkheid past ook bij zijn carrièrepad. Van Dijk begon niet bij een topclub, maar werkte zich via Willem II en FC Groningen en buitenlandse omwegen omhoog. Die route maakte hem, naar eigen zeggen, mentaal sterker en leerde hem relativeren. "Ik keek niet te ver vooruit", herhaalt hij. "Ik nam het zoals het kwam."

Blik vooruit

Voor Van Dijk breekt na de drukke kerstperiode een nieuwe fase aan. Liverpool staat vierde in de Premier League, op ruime achterstand van koploper Arsenal, waartegen het deze week niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel. Maandag wacht alweer de volgende opdracht: in eigen huis speelt Liverpool in de FA Cup tegen Barnsley.

