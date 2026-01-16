Ronald de Boer vindt het een uitstekende keuze dat de KNVB Ruud van Nistelrooij als extra assistent bij Oranje heeft aangesteld. In zijn eigen carrière bij het Nederlands elftal zag hij de meerwaarde van een jongere trainer binnen de staf. "Zij spreken de taal van de voetballers, dat is echt van grote waarde", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Voor de tweede keer in de carrière van bondscoach Ronald Koeman neemt hij Ruud van Nistelrooij op in zijn staf. In 2020 nam hij de legendarische spits ook mee richting het EK. De samenwerking op het eindtoernooi ging uiteindelijk niet door, omdat dit werd uitgesteld en Koeman naar FC Barcelona ging. Nu gaan ze wel samen een eindtoernooi meemaken.

Taal van de voetballers

Een goede stap, vindt oud-international Ronald de Boer. "Ruud heeft charisma en kan prima verwoorden wat hij wil. Ik heb vaker trainingen met hem gegeven en daar vond ik hem uiterst goed overkomen", begint hij. "Het is een goede toevoeging voor de staf, daarbij denk ik ook dat hij het respect van de spelers heeft. Dat geeft hem een streepje voor binnen de groep."

Met de staat van dienst van Van the Man is hij zeker iemand die wat kan toevoegen aan dit Oranje, vindt De Boer. "Het is goed dat er een jongere trainer bij zit. In mijn tijd was dat ook zo met Rinus Israël als assistent, of Ronald Koeman in 1997 en 1998, Johan Neeskens niet te vergeten. Dat is belangrijk, want zij spreken de taal van de voetballers. Die waarde wordt echt onderschat."

Ervaring op het wereldtoneel

Van Nistelrooij brengt zowel spelers- als trainerservaring mee, een belangrijke meerwaarde voor Oranje. "Hij weet wat er verwacht wordt en kent de dynamiek van dit soort toernooien als spits. Daarbij vind ik hem nu al echt een goede trainer, hij kan mooie trainingsvormen bedenken en uitleggen. Hij kan de kern raken op bepaalde momenten. Ik ken hem als iemand met een duidelijke mening. Hij schroomt niet om het heft in handen te nemen en is duidelijk naar de spelers toe", karakteriseert De Boer de oud-assistent van Manchester United.

Als wereldspits is het vanzelfsprekend dat hij zich vooral bezig zal houden met de aanvallers. "Enorm waardevol", denkt De Boer. "Zeker ook voor jongere spelers die eventueel meegaan naar het toernooi. Hij zal ook weten hoe het verdedigend allemaal moet, maar zijn rol zal voornamelijk gericht zijn op de aanvallers."

Toekomst als trainer

Het kan, mits Oranje succesvol is, ook nog eens een mooi effect hebben voor de verdere carrière van Van Nistelrooij. Die had na de degradatie met Leicester City, toch een klein deukje opgelopen. "Als het een succes wordt en zijn rol wordt positief geroemd, dan zal dat zijn loopbaan zeker ten goede komen. Het is natuurlijk het mooiste om eindverantwoordelijke te zijn, waarin je je eigen visie kan uitrollen. Maar sommigen zijn ook blij met de rol als assistent. Ik zie hem uiteindelijk nog wel als hoofdtrainer."

