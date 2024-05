Crysencio Summerville wordt gemist in EK-selectie: 'Zijn doelpunten zijn meer waard dan goals tegen Almere City'

De vraagtekens die worden gezet bij de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK zijn terecht, volgens Willem van Hangem. Zowel het ontbreken van Crysencio Summerville als Joshua Zirkzee vindt hij opmerkelijk.

Van Hanegem vindt het 'heel jammer dat Joshua Zirkzee niet in de selectie zit', schrijft hij zijn column in het AD. De aanvaller van Bologna raakte geblesseerd, maar volgens de informatie van Van Hanegem is er geen sprake van een langdurig kwetsuur.

Voorselectie Oranje | Dit zijn de dertien meest opvallende afvallers voor het EK voetbal Ronald Koeman maakte donderdag de 30-koppige voorselectie van het Nederlands elftal bekend. Daardoor zijn er ook een aantal spelers die de vakantie voor komende zomer al kunnen boeken. Dit zijn de tien meest opvallende afwezigen in die voorselectie.

Joshua Zirkzee draaide dit seizoen een meer dan behoorlijk seizoen. Velen vonden het daarom meer dan logisch dat de spits van Bologna geselecteerd zou worden voor het EK, maar dat gebeurde dus niet. Robert Maaskant begreep de keuze van de bondscoach wel. "Hij staat niet in de top drie spitsen en is ook geen ideale supersub."

Blessures

"De bondscoach wil alleen op Frenkie de Jong en Memphis wachten. Voor andere spelers maakt hij die uitzondering niet", schrijft hij. Marten de Roon, die vanwege een blessure de Europa Leagie-finale met Atalanta tegen Bayer Leverkusen mist, zit wel bij de voorselectie. Maar volgens Van Hanegem is de kans groot dat ook deze Serie A-speler een kruis moet zetten door het EK in Duitsland.

Drama wordt werkelijkheid voor Marten de Roon: 'Belangrijkste week werd de grootste nachtmerrie' Atalanta Bergamo verloor woensdagavond de finale van de Coppa Italia. Ook voor Nederland en bondscoach Ronald Koeman was er tijdens die wedstrijd tegen Juventus slecht nieuws. Oranje-international Marten de Roon viel met een blessure uit en daarmee komt zijn deelname aan het EK waarschijnlijk in gevaar. Vrijdag meldde De Roon zelf dat hij sowieso de Europa League mist.

Summerville

Voetbalfans missen ook de naam van Summerville in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dat gemis vindt Van Hanegem terecht. "Die doet het bij Leeds United inderdaad geweldig met heel veel goals en assists. Ja, Leeds is niet het hoogste niveau, dat weet ik ook wel. Maar zo’n finale op Wembley om promotie halen, dat is toch meer waard dan een paar doelpunten tegen Almere City of PEC Zwolle?"

Sleutelrol op EK voetbal voor Steven Bergwijn? 'Als hij in topvorm is, is hij een speler van internationale klasse' Bondscoach Ronald Koeman maakte donderdag zijn voorselectie voor het Europees kampioenschap in Duitsland bekend. Robert Maaskant kan zich vinden in de keuzes van Koeman. Zo begrijpt hij wel dat Joshua Zirkzee niet geselecteerd is en Steven Bergwijn wel. De voormalig trainer van onder meer NAC en FC Groningen ziet zeker kansen voor het Nederlands elftal om met de Europese titel aan de haal te gaan.

Daarmee lijkt de columnist te doelen op Steven Bergwijn, die wél geselecteerd werd. Daar waren velen het niet mee eens, bleek ook uit interviews van deze site met voetbalfans. Hij mocht, net als Steven Berghuis 'lekker thuisblijven'.