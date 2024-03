Joshua Zirkzee ziet mogelijk debuut bij Oranje in het water vallen door blessure

Joshua Zirkzee zal volgende week niet zijn debuut gaan maken bij het Nederlands elftal. De spits van Bologna zat in de voorselectie, maar heeft afgelopen weekend bij zijn club Bologna een spierblessure opgelopen en ligt er een tijdje uit.

Bologna meldt maandagmiddag dat Zirkzee een blessure aan zijn hamstring heeft opgelopen in de wedstrijd tegen Inter. De spits ligt er volgens de nummer vier van de Serie A ongeveer drie tot vier weken uit. Dat betekent dat hij dus sowieso niet op tijd fit is voor de interlands van het Nederlands elftal. Oranje speelt op 22 maart tegen Duitsland en vier dagen later tegen Schotland.

Zirkzee was door bondscoach Ronald Koeman voor de eerste keer opgenomen in de voorselectie voor de twee oefeninterlands. Het is laatste interlandperiode voor het EK van komende zomer in Duitsland. Het was voor Zirkzee dus de kans geweest om zich te laten zien in aanloop naar dat toernooi.

Sterk seizoen

De blessure zal een flinke domper zijn voor Zirkzee, maar ook voor Bologna. De club is dé verrassing van de Serie A en ligt op koers om zich te plaatsen voor de Champions League van volgend seizoen. De spits speelt een grote rol in de goede prestaties met tien doelpunten en vier assists.

Zirkzee speelde in de jeugd bij Feyenoord, maar werd al op jonge leeftijd weggeplukt door Bayern München. Voor Der Rekordmeister speelde hij uiteindelijk zeventien wedstrijden en daarin scoorde hij viermaal. Na verhuurperiodes aan Anderlecht en Parma verkast Zirkzee in de zomer van 2022 definitief naar Italië toen Bologna hem binnenhengelde.