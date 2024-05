Steven Bergwijn: bijzondere band met Nouri, juichen tégen Ajax, verbijstering bij PSV en omstreden recordaankoop

Steven Bergwijn is een voetballer met vele gezichten. De aanvaller van Ajax, die sinds zijn komst naar 'zijn' Amsterdam vooral veel onder vuur ligt, kan zijn draai maar niet vinden in de hoofdstad. Is wat hij op het veld laat zien genoeg om mee naar het EK te mogen?

In de vorige periode van bondscoach Ronald Koeman was Bergwijn altijd een vaste naam in de selectie bij Oranje. Nu is het nog maar de vraag of hij de 26-koppige selectie haalt. Op het veld houden zijn prestaties namelijk niet over. Eigenlijk al jaren niet en zeker niet sinds hij voor een recordbedrag terugkeerde naar Nederland na een matige periode bij de Engelse subtopper Tottenham Hotspur.

'PSV zit in mijn hart nu'

31,25 miljoen euro legde Ajax in de zomer van 2022 neer voor 'de verloren zoon'. Veel geld voor een speler die geboren is in Amsterdam en tot de onder 14 in de jeugd van Ajax voetbalde. Toen werd hem verteld te vertrekken en een dag later tekende hij al in Eindhoven. "PSV zit gewoon in mijn hart nu", zei Bergwijn al snel.

Bij Steven Bergwijn zat PSV al snel in zijn hart. ©Pro Shots

Bijzondere band met Abdelhak Nouri

Waarom schorste Ajax de dertienjarige Bergwijn? Hij behoorde lang tot de beste lichting en vormde samen met Adbelhak Nouri en Donny van de Beek een trio van topniveau. Journalist Henk Spaan schreef in zijn boek Nouri, de belofte dat Bergwijn en Nouri 'het dodelijkste duo op de Nederlandse velden' was. Ook na het tragische ongeval met Nouri bleven Bergwijn en Van de Beek kind aan huis bij de familie Nouri.

Witte zakdoek

Bergwijn werd in de jeugd in de spits gepasseerd door een andere spits. Als hij mocht invallen, was dat op rechtsbuiten. Ondanks herhaaldelijke gesprekken met de Ajax-leiding, kregen Bergwijn en zijn vader geen tekst en uitleg. Op een jeugdtoernooi in Zweden barstte de bom: Ajax stond 2-0 achter tegen de leeftijdsgenoten van de Wit-Russische selectie en voetbalde als een natte krant. Vader Bergwijn zwaaide met een witte zakdoek en over was het met Bergwijn junior bij Ajax.

'Enorme fout'

"Stevie mocht niet meer meedoen, mocht niet meer in de kleedkamer van de jongens. Het was een enorme fout van Jan Olde Riekerink (voormalig hoofd jeugdopleiding, red.), die gewoon een straf had moeten uitdelen en er alles aan had moeten doen om Bergwijn voor Ajax te behouden", herinnert voormalig jeugdtrainer Hans Bergsma in het boek van Spaan.

Kampioen, Nederlands elftal en transfer

Bergwijn maakte eind 2014 zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en wat volgde was een periode van weelde. Hij werd met zijn nieuwe club twee keer kampioen van Nederland en was in zijn 149 wedstrijden voor PSV goed voor 31 goals en 41 assists). Het leverde hem zijn debuut in het Nederlands elftal én in de winter van 2020 een transfer naar de Premier League op: voor dertig miljoen euro naar Tottenham Hotspur. PSV was in eerste instantie niet zo happig, maar Bergwijn besloot zonder toestemming alvast naar Londen te vliegen. Het leidde tot verbijstering bij de Eindhovenaren, maar de transfer kwam er alsnog.

Juichen tegen Ajax

Een half jaar voor de transfer speelde Ajax in de halve finale van de Champions League tegen Spurs en in de allerlaatste seconde grepen de Amsterdammers naast de eindstrijd. Een trauma voor iedereen die iets met de club heeft, maar niet voor Bergwijn. Die liet weten dat hij tijdens de wedstrijd voor de Engelsen was: "Mijn broer en ik werden gek bij het doelpunt van Lucas Moura."

Legendarische goals tegen City en Leicester

Het werd in Engeland niet wat hij ervan hoopte. Hoewel hij tot 83 duels in Londen kwam en prachtige goals maakte tegen Leicester City en Manchester City, werd de speeltijd bij Spurs steeds minder. Ajax lonkte en Bergwijn hapte toe.

'Masker' bij vieren van goals

Als Bergwijn scoort, dan heeft hij een bijzondere celebration. Met een hand vormt hij met zijn vingers de W en plaatst die op z'n gezicht. "Het is iets persoonlijks, maar dat vertel ik jullie ooit nog weleens", zei Bergwijn daar zelf over. Het doet denken aan de manier van juichen van Quincy Promes, die van dat 'masker' zijn trademark heeft gemaakt.

Vrije val met Ajax

Sinds het vertrek van technische directeur Marc Overmars ruim twee jaar geleden zit Ajax in een vrije val en Bergwijn kan zich daar slechts heel af en toe aan onttrekken. Al zijn zijn 29 goals en 11 assists in 40 wedstrijden ook weer niet dramatisch te noemen.

Boze supporters

Fans in Amsterdam en omstreken zien in Bergwijn de personificatie van de lamgeslagen recordkampioen. Op het veld draait het voor geen meter en als aanvoerder vangt Bergwijn de figuurlijke klappen. Meerdere keren in de afgelopen twee jaar moest hij boze fans te woord staan. Hoewel hij de fans steevast bedankt voor hun steun, kon hij ook niet meer zeggen dan dat de spelers hun best doen. Wel haalde hij door een tatoeage boze supporters op zijn hals, die het nieuwe plaatje in Bergwijns gezicht 'Ajax-onwaardig' noemen.

Nieuwe gezichtstattoo aanvoerder Steven Bergwijn 'Ajax-onwaardig': 'Dat kan echt niet' Steven Bergwijn was maandag aanwezig bij de Future Cup, een talententoernooi in Amsterdam georganiseerd door Ajax. De aanvoerder was daar samen met Jorrel Hato. Bij Bergwijn viel iets op, hij heeft namelijk een nieuwe tattoo in zijn gezicht.

Twee zwangere vrouwen

Persoonlijk maakte hij ondertussen ook het nodige mee. Zo kreeg de 26-jarige voetballer recent zijn derde kind. De eerste twee kreeg hij vrijwel tegelijkertijd, bij twee verschillende moeders. Het speelde allemaal rond zijn transfer van PSV naar Tottenham. Hij en zijn toenmalige vriendin Chloé Jay Lois waren in verwachting van hun eerste kind (Saint Steve Isai). Chloe Jay kwam er tijdens haar zwangerschap achter dat Bergwijn ook bij influencer Sem Smit een kind had verwekt, waarop ze de relatie verbrak.

Steven Bergwijn kan goed doorslapen ondanks jonge kinderen: 'Krijgen veel hulp van onze moeders' Steven Bergwijn scoorde zondag drie keer in de wedstrijd tegen Almere City. Na afloop vertelde hij dat hij zich vrij voelde in zijn hoofd. Dat de aanvaller geen zorgen heeft, komt ook door zijn kinderen.

Derde kindje

In Londen gingen Bergwijn en Smit samenwonen en werd Ayden geboren. De relatie tussen Bergwijn en Smit staat inmiddels nog steeds. In Amsterdam werd recent hun tweede en Bergwijns derde kindje geboren: Lewis Delano Johnson. Zelf grapte Bergwijn al over het aantal kinderen dat hij heeft, dat hij binnenkort een elftal kan beginnen. Of hij dat doet in Nederland, of ergens anders, is de vraag. De komende maanden zijn cruciaal voor Bergwijn.

EK en daarna weer weg bij Ajax?

Gaat hij mee naar het EK voetbal met Oranje en hervindt hij zijn energie en blijdschap weer? Dan is er veel mogelijk. Het management van de aanvaller liet al weten dat Bergwijn een transfer wel ziet zitten. En dat net nu Ajax jongens nodig heeft om het 'Ajax-dna' terug te vinden na twee jaar vol ellende.

Profiel Steven Bergwijn