Feyenoord kende een verschrikkelijke eerste helft tegen PSV. Al binnen zeventien minuten stond het 3-0 voor de Eindhovenaren. De meegereisde Feyenoord-aanhang is er al weken helemaal klaar mee en dat lieten ze ook merken in het Philips Stadion.

Feyenoord boekte afgelopen weekend eindelijk weer eens een zege tegen Heracles Almelo, maar dat kon niet verhullen dat de Rotterdammers daarvoor vier wedstrijden op rij zonder overwinning bleven. De achterstand op koploper PSV is inmiddels opgelopen tot maar liefst veertien punten. Van enig titelgeloof was al snel geen sprake meer: na een kwartier spelen was het verschil zondagmiddag al drie doelpunten.

Cynisme in het uitvak

In het uitvak overheerste daardoor cynisme. Spandoeken verdwenen voortijdig, waarna elke geslaagde pass tussen Feyenoorders op spottend applaus kon rekenen. Even later volgden cynische liederen. In het Engels klonk het veelzeggend: ‘You’re not special, we lose every week’, gezongen door de meegereisde supporters.

Het sarcasme bereikte een hoogtepunt toen het uitvak massaal de vertrouwde doelpunttune inzette, ondanks dat de Rotterdammers geen moment in de buurt van het doel kwamen. In het restant was het muisstil bij de Feyenoord-supporters. Het typeerde de gelaten, cynische sfeer onder de Feyenoord-fans.

Aftellen naar kampioenswedstrijd

Voor PSV was het na het geweldige begin tegen PSV vooral een kwestie van het duel zakelijk uitspelen. Het was duidelijk dat PSV niet meer hoefde, terwijl Feyenoord vooral de schade beperkt wilde houden. Met de aanstaande overwinning van de Eindhovenaren wordt het gat met de naaste belager liest zeventien punten, waardoor het aftellen wordt naar de kampioenswedstrijd. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat duel gespeeld op 4 april tegen FC Utrecht.

