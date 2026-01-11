Maximilian Ibrahimovic is op weg naar Ajax en dat zorgt ervoor dat een oude rel bij de Amsterdamse club weer de nodige aandacht krijgt. De vader van de de 19-jarige Zweed is Zlatan Ibrahimovic en die gedroeg zich tijdens zijn tijd in Nederland niet altijd even collegiaal...

De inmiddels 44-jarige Ibrahimovic speelde tussen 2001 en 2004 met wisselend succes bij Ajax. Hij maakte schitterende doelpunten, maar misdroeg zich ook met enige regelmaat. Een van de slachtoffers van dat gedrag was toenmalig ploeggenoot Rafael van der Vaart. De twee konden het niet met elkaar vinden en tijdens een interland tussen Zweden en Nederland in 2004 ging het helemaal mis.

Zlatan blesseerde Van der Vaart en daar was de Nederlander niet over te spreken. Die uitte zijn onvrede in de media en daar moest de Zweed dan weer niks van weten. De ruzie tussen de twee werd vervolgens door zaakwaarnemer Mino Raiola handig gebruikt om een transfer van Zlatan naar Juventus te forceren. Ajax kreeg feitelijk de keuze tussen Van der Vaart en de opstandige spits en niet veel vertrok die laatste naar Italië.

'Echt een klerelijer'

"Toen hij bij Ajax was, was het gewoon een irritante", zei Van der Vaart vorig jaar nog bij Ziggo over Zlatan. "Echt een klerelijer. Dat heeft hij gedurende zijn carrière goed volgehouden..." De schuld van de ruzie volledig bij de spits leggen, doet de middenvelder echter zeker niet: "Ik was ook niet makkelijk. Ego hè, dan gaat het vaak mis."

Zaterdagavond bij de Eretribune op ESPN kwam de aanstaande overgang van Maximilian Ibrahimovic, een rechtsbenige linksbuiten, aan bod. “Maar ze gaan eerst in een kooi hè", onderbrak analist Hugo Borst de presentator van dienst grappend. "Damián van der Vaart en hij gaan in een kooi en dan kijken ze wie de meeste ballen heeft en die krijgt dan een contract. Kun je een tv-formatje van maken.”

Damián is de 19-jarige zoon van Rafael en zo komen de twee families elkaar 22 jaar na alle onrust weer tegen in Amsterdam.