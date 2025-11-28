Ex-topvoetballer Dani Alves is alweer een tijdje vrij man, nadat hij in het gevang zat vanwege een zaak rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Braziliaan heeft een opvallende nieuwe carrière gekozen.

Alves werd in maart 2025 in hoger beroep vrijgesproken nadat hij in februari 2024 jaar was veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in een nachtclub in Barcelona op 31 december 2022. Een hogere rechter oordeelde dat het proces werd gekenmerkt door "tekortkomingen" en "onjuistheden".

Alves mocht de behandeling van het hoger beroep in vrijheid afwachten, nadat hij in maart 2024 een borgsom van 1 miljoen euro had betaald. Hij zat eerder in de cel sinds zijn arrestatie in januari 2023.

Dani Alves is een priester

De ex-speler van onder meer Barcelona, Juventus en het Braziliaans elftal heeft zijn leven gewijd aan God. De meervoudig winnaar van de Champions League is gewijd tot priester in een kerk te Girona. In een video is te zien dat hij zijn werk verricht.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Dani Alves has become a preacher in a church in Girona.



His message to the congregation is: "You have to have faith in God. I am proof of that. I made a pact with God."



He has been acquitted of the sexual assault charge and has found refuge in evangelical… pic.twitter.com/yLfv46bavX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2025

"Je moet geloof hebben, broeders", zegt hij. "Ik ben daar het bewijs van. God levert wat God belooft. Ik zei tegen de Heer dat ik een afspraak met hem wil maken. Ik ga de Heer dienen. En God zorgt voor mij."

Jezus

Op Instagram omschrijft hij zich nu als 'een discipel van Jesus Christus'. Die woorden maakt hij waar met zijn preken. In een andere video zegt hij: "Je kan beroemd zijn, je kan rijk zijn. Je kan alles awt je maar wil in je leven. Je bent jong. Je wil grootse dingen doen. Ik geloof in je", zegt hij tegen jongelui in het pubilek.

"Maar dwaal niet van het pad van Jezus. Als je dat pad verlaat, dan betreed je de duisternis, zoals ik dat ook deed. Denk niet dat God, die ergens elders is, heel ver weg is van we jij nu hier bent."

Prijzenkast

Alves kende een glansrijke carrière met verschillende prijzen. Zo won hij drie keer de Champions League, werd hij zes keer kampioen van Spanje en pakte hij vijf keer de Spaanse beker. Bij Barcelona kende hij zijn absolute toptijd, maar ook bij PSG en Juventus was Alves een vaste waarde. De oud-rechtsback speelde nog voor het Mexicaanse UNAM PUMAS toen hij werd opgepakt. Alves is de aantijgingen zelf altijd blijven ontkennen.