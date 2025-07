Daniëlle van de Donk heeft voor het eerst gereageerd op haar veelbesproken interview, waarbij ze voor de nodige gefronste werkbrauwen zorgde. De Oranje Leeuwin weigert te spreken van een eigen fout en vindt de ophef voornamelijk gecreëerd door anderen. "Er is niks misgegaan", stelt Van de Donk op de persconferentie.

Van de Donk was een opvallende afwezige in de basis tijdens Engeland - Nederland (4-0) op het EK. De oudgediende had een blessure en kon volgens bondscoach Andries Jonker niet vanaf de aftrap beginnen. In een opmerkelijk interview sprak Van de Donk dat echter duidelijk tegen. "Het besluit was een dag voor de wedstrijd al genomen, dan houdt het op. Ik voelde me goed genoeg om te starten", vertelde de 33-jarige middenvelder tegen NOS.

Oranje Leeuwin geeft opmerkelijk interview: Danielle van de Donk spreekt bondscoach Andries Jonker tegen Danielle van de Donk was een opvallende afwezige in de basis tijdens Engeland - Nederland (4-0) op het EK. De oudgediende had een blessure en kon volgens bondscoach Andries Jonker niet vanaf de aftrap beginnen. In een opmerkelijk interview spreekt Van de Donk dat echter duidelijk tegen.

Misverstand

Van de Donk vindt dat er onnodig ophef is gecreëerd na haar woorden. "Er is helemaal niks misgegaan. Ik heb mijn verhaal verteld, zo is het gegaan. Ik had drie dagen last van mijn lies, maar het werd steeds beter en beter. Ik wilde afwachten tot de wedstrijddag, maar een dag ervoor werd de opstelling bekendgemaakt, zoals altijd", licht Van de Donk toe. "Maar natuurlijk had ik het liever wel pas op de wedstrijddag gehad", vertelt ze lachend.

De ervaren Oranje Leeuwin vindt dat de media ook een rol speelt in het creëren van een 'relletje'. "Ik vind vooral dat jullie die koppen altijd zo ernstig maken. Als je gewoon het hele interview kijkt valt het allemaal wel mee", benadrukt Van de Donk.

Oranje Leeuwinnen kunnen alleen met wonder nog naar kwartfinales EK voetbal, rampscenario dreigt De pijnlijke nederlaag op het EK tegen Engeland heeft voor veel onrust gezorgd bij de Oranje Leeuwinnen. Alsof dat nog niet genoeg was, lieten de Franse voetbalsters met een overtuigende 4-1 overwinning op Wales zien dat ze in topvorm zijn. De route naar de kwartfinale is daarmee nóg moeilijker geworden, maar er is nog steeds een sprankje hoop. Sportnieuws.nl somt de scenario’s op.

'Eerlijk antwoord op Daan'

Bondscoach Andries Jonker kan zich helemaal vinden in de bewoording van zijn speelster. "Daan heeft eerlijk antwoord gegeven dat ze zich 's ochtends prima voelde. Dat kan, maar dan is het niet gebruikelijk om naar de trainer te stappen dat je alsnog wil spelen. Ze schikt zich al jarenlang in dat ritueel, dus nu ook", stelt Jonker.

Het ontbrekende realisme bij de Oranje Leeuwinnen: 'Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op' Het EK-avontuur van de Oranje Leeuwinnen wankelt na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Engeland . De kwartfinale lijkt verder weg dan ooit; alleen een monsterscore (minimale marge van drie) tegen Frankrijk of een mirakel van Wales tegen Engeland biedt nog perspectief. Juist nu zou je realisme verwachten, maar onder de speelsters overheerst juist verrassend veel optimisme.

Do-or-die tegen Frankrijk

Voor de Oranje Leeuwinnen betekent het de mogelijk laatste wedstrijd van het EK in Zwitserland. De ploeg van Andries Jonker heeft een wonder nodig om zich alsnog te verzekeren van de kwartfinale van het EK. Nederland moet winnen met een marge van drie óf hoopt op een stunt van Wales tegen Engeland. De aftrap van beide duels is zondagavond om 21.00 uur.

Sportnieuws.nl in Oranje

Sportnieuws.nl is van de partij bij het EK van de Oranje Leeuwinnen. Bekijk hieronder de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje, waarin camerajournalist Leah Smith en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink het laatste nieuws van de Leeuwinnen bespreken.