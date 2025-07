Het EK-avontuur van de Oranje Leeuwinnen wankelt na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Engeland . De kwartfinale lijkt verder weg dan ooit; alleen een monsterscore (minimale marge van drie) tegen Frankrijk of een mirakel van Wales tegen Engeland biedt nog perspectief. Juist nu zou je realisme verwachten, maar onder de speelsters overheerst juist verrassend veel optimisme.

Allereerst, de feiten: de Oranje Leeuwinnen werden door Engeland overklast en kijken nu tegen een schier onmogelijke opdracht aan. Alleen een klinkende zege met een marge van drie op titelkandidaat Frankrijk biedt nog kans om op eigen kracht naar de kwartfinale te gaan, óf ze moeten hopen dat het zwakkere Wales stunt tegen Engeland. In beide scenario’s is de kans vergelijkbaar met het winnen van de loterij. Dergelijke situaties vragen normaliter om nuchterheid en wellicht zelfs enige berusting. Maar daar is bij deze groep weinig van te merken.

Onrealistische gedachtes bij Leeuwinnen

Waar buitenstaanders het scenario inmiddels van Nederland als 'onbegonnen werk' bestempelen, overheersen in het Nederlandse kamp vooral geluiden van hoop en vertrouwen. Kerstin Casparij gelooft zelfs in een zege met een ruime marge tegen Frankrijk. "Tuurlijk. Als we denken dat het niet kan, kunnen we beter naar huis gaan", vertelde ze tegen de NOS.

'Remontada' van FC Barcelona als voorbeeld

Aanvoerster Sherida Spitse legde bij ESPN de link met de 'remontada' van Barcelona in de Champions League, waarbij PSG eerst met 4-0 won, maar de Catalanen het in de return alsnog ombogen met een 6-1 zege. "Volgens mij hebben de mannen van Barcelona ook eens voor een ongelooflijke remontada gezorgd. Dat kunnen wij ook", sprak Spitse hoopvol. "We kunnen nu zeggen dat het onbegonnen werk is, maar dan kunnen we beter alvast onze koffers gaan pakken."

Motiverend of ontkennen van de feiten?

Het gebrek aan realisme bij de Oranje Leeuwinnen onderstreept hun topsportmentaliteit, maar lijkt ook op ontkenning van de feiten. De speelsters lijken bijna naïef geloof te houden in het onmogelijke. Dit was vooral pijnlijk zichtbaar bij bondscoach Andries Jonker, die direct na de 4-0 nederlaag zonder blikken of blozen verkondigde vol vertrouwen te zijn in de kwartfinale. Maar die overtuiging slaat natuurlijk nergens op. Optimisme is waardevol, maar als het doorslaat tot het negeren van harde feiten, wordt vooruitgang eerder tegengehouden dan gestimuleerd.

Wat de Leeuwinnen tonen oogt minder als gezonde ambitie en meer als het weigeren om de realiteit onder ogen te zien. In de komende dagen zal duidelijk worden of Oranje inderdaad tot een wonder in staat is, of dat hun hardnekkige optimisme verdrongen wordt door de onvermijdelijke realiteit van uitschakeling. De aftrap voor het duel met Frankrijk is zondagavond om 21.00 uur.

