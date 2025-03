'De beste wedstrijd die ik ooit heb meegemaakt': verbijsterde Arne Slot geniet ondanks uitschakeling

Arne Slot moet zijn droom om de Champions League te winnen met een jaar uitstellen. De Nederlandse coach van Liverpool verloor dinsdag na een zinderende strijd van Paris Saint-Germain. Het Franse team bleek de betere na strafschoppen. Ondanks de nederlaag genoot Slot.

"Dit was de beste wedstrijd die ik ooit als betrokkene heb meegemaakt", was Slot lovend over het niveau. "We zijn uitgeschakeld met voetbal waarmee we volgens mij indruk hebben gemaakt in Europa", meende de Nederlander. "Je kunt erover nadenken hoeveel het waard is om de eerste fase van het toernooi als eerste af te sluiten, als je dan in het vervolg meteen Paris Saint-Germain kunt treffen."

Liverpool was in de competitiefase veruit de sterkste ploeg. The Reds verloren alleen van PSV, maar speelden in Eindhoven met veel reserves omdat ze al geplaatst waren. Toch leverde die eerste plaats Liverpool geen gunstige loting op, want het trof in PSG een elftal dat al sinds 26 november vorig jaar niet meer verloor. "Dat is het format en dat moeten we accepteren", zei Slot, die met zijn ploeg koploper in de Engelse Premier League is.

"Als je dit toernooi wilt winnen, moet je aan het einde clubs als Paris Saint-Germain verslaan en dat hebben we vandaag niet gedaan", was zijn simpele conclusie. Toch kwam de uitschakeling als een 'shock'. "Als je er dan toch uit moet gaan, dan maar op een manier zoals wij deden tegen een van de beste teams in Europa en na zo'n gevecht. Ik hoop en denk dat elke fan over de hele wereld hoopte dat deze wedstrijd gewoon door bleef gaan, dat het niet zou stoppen. Het was ongelooflijk."

Veel tijd om te jammeren heeft Liverpool niet, want zondag wacht de kans op de eerste prijs. Op Wembley staat Newcastle United te wachten in de finale van de League Cup. Dat is de kans op de dubbel, want de Premier League-titel lijkt Liverpool niet meer te kunnen ontgaan met 15 punten voorsprong op Arsenal dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

