FC Barcelona vult bizarre afkoopsom in bij verlenging met 17-jarig talent

FC Barcelona heeft donderdag het contract van verdediger Pau Cubarsi verlengd. Tot en met de zomer van 2027 staat de 17-jarige voetballer onder contract bij de Spaanse topclub. Barça vulde bij de verlenging een bizarre afkoopsom in.

Mocht een club Cubarsi vóór 2027 willen hebben, dan zal het liefst 500 miljoen euro af moeten tikken. De Spaanse centrale verdediger speelt dit seizoen pas voor het eerst in de hoofdmacht. De teller staat dit seizoen op 31 duels voor Barcelona. Ook maakte hij in maart pas zijn debuut voor de Spaanse nationale ploeg. Hij sloeg sinds Spanje onder 17 alle andere jeugdelftallen over.

EK voetbal?

Als hij als 17-jarige komende zomer ook al de EK-selectie haalt van Spanje, dan stijgt zijn waarde al meteen. Cubarsi is niet eens een Barcelona-jeugdproduct. Pas sinds 2018 komt hij uit voor die club. Daarvoor speelde hij in de jeugd van Girona, de stuntclub waar Daley Blind dit seizoen Champions League-voetbal mee haalde.

Pijnlijke nederlaag van Barcelona tegen Girona bezorgt Real Madrid de Spaanse landstitel Barcelona heeft zaterdagavond met 4-2 verloren van Girona. Dat is al pijnlijk genoeg voor de Catalaanse club, die thuis ook al met die cijfers verloor van Girona. Bovendien is het gevolg van de nederlaag tegen Daley Blind en co dat Real Madrid nu kampioen van Spanje is.

Geen kampioen

Barcelona moest dit seizoen de titel aan het oppermachtige Real Madrid laten. Maar met Cubarsi in de ploeg eindigt de club onder trainer Xavi Hernandez wel in de top vier van La Liga. Ook volgend seizoen speelt Barça daardoor weer in de vernieuwde Champions League.

Zeer hoge passnauwkeurigheid

Volgens Barcelona heeft Cubarsi in al zijn wedstrijden in het eerste een passnauwkeurigheid van bijna 91 procent gehaald. Het leverde hem dus een oproep voor de Spaanse nationale ploeg op. Daar werd hij met 17 jaar en 2 maanden de jongste verdediger ooit in het rood van Spnje.