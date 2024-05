Pijnlijke nederlaag van Barcelona tegen Girona bezorgt Real Madrid de Spaanse landstitel

Barcelona heeft zaterdagavond met 4-2 verloren van Girona. Dat is al pijnlijk genoeg voor de Catalaanse club, die thuis ook al met die cijfers verloor van Girona. Bovendien is het gevolg van de nederlaag tegen Daley Blind en co dat Real Madrid nu kampioen van Spanje is.

Tegen Girona, de nummer drie van LaLiga, had Barcelona een eenvoudige opdracht: winnen. Bij gelijkspel of verlies zou Real Madrid, dat eerder op de dag afrekende met Cadiz (3-0), zijn 36e landstitel binnenslepen. Na drie minuten had Barcelona de openingstreffer tegen de touwen, door Andreas Christensen.

En een minuutje daarna was het alweer gelijk, via Artem Dovbyk. Dat was zijn negentiende competitietreffer, waarmee de man uit Oekraïne momenteel topscorer is van LaLiga.

Real Madrid verslaat Cádiz en kan met beentjes omhoog kijken naar Barcelona voor eventuele titel Real Madrid heeft de Spaanse titel nu echt bijna binnen. Het won zaterdagmiddag met 3-0 van Cádiz in eigen huis en dus kunnen alle ogen naar Girona - Barcelona later op de avond. Bij een misstap van Barça is Real Madrid kampioen.

Barcelona is de kluts kwijt

Vlak voor rust benutte Robert Lewandowski een penalty (1-2), waardoor de kampioen van 2023 met een voorsprong naar de kleedkamers ging. Tussen de 65e en 75e minuut was de ploeg helemaal de kluts kwijt. Er was een spervuur aan schoten op goal door Girona, waarvan er drie leidden tot een 4-2-voorsprong (Portu (tweemaal) en Gutierrez konden juichen).

Girona tweede

In de stand wipt grote verrassing Girona over Barcelona heen naar plek twee. Het geeft te denken over het besluit van Barcelona-trainer Xavi om na dit seizoen toch aan te willen blijven. Eerder in het seizoen kondigde hij aan te vertrekken, omdat hij onvoldoende steun kreeg vanuit de clubleiding. Na deze avond moet hij vrezen dat ook een groot deel van de fans zich tegen de clublegende keert.

Girona zien we door dit resultaat komend seizoen terug in de Champions League. Barcelona moet nog even geduld hebben.