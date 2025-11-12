Het Nederlands elftal kan zich komende week plaatsen voor het WK van 2026. De eerste mogelijkheid is uit tegen Polen, de nummer 2 van de poule. Dat duel staat onder leiding van een Italiaanse scheidsrechter die Denzel Dumfries goed kent.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman reist als koploper af naar Polen, dat drie punten minder heeft dan Nederland. Verder heeft Oranje een aanzienlijk beter doelsaldo (+19 om +6). Het Nederlands elftal plaatst zich bij winst dus voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat gaat gebeuren onder leiding van de Italiaanse arbiter Maurizio Mariani.

Dit is de scheidsrechter bij Polen - Nederland

In januari 2013 debuteerde de inmiddels 43-jarige Mariani in de Serie A. Zes jaar later werd hij opgenomen als scheidsrechter bij de FIFA. In 2024 was hij onderdeel van een ruildeal tussen de Europese voetbalbond UEFA en de Zuid-Amerikaanse variant CONMEBOL. Mariani was de leidsman bij drie groepsduels op de Copa América.

Ook heeft hij inmiddels drie finales achter zijn naam staan, zoals de Coppa Italia afgelopen seizoen tussen AC Milan en Bologna. Ook was de in Rome geboren Mariani de baas bij de King's Cup in Saoedi-Arabië tussen Al-Ittihad en Al-Qadsiah. Onlangs floot de Italiaan nog de finale van het WK onder 20, waar Marokko zegevierde.

Bekende van Dumfries

Toch is Mariani in eigen land vooral bekend van een kleine blunder. Dat gebeurde in november 2024 bij de topper tussen Inter en Napoli. In de tweede helft gaf de scheidsrechter een penalty aan de thuisploeg na een overtreding op Denzel Dumfries. Zelfs na het zien van de beelden bleef Mariani bij zijn besluit, terwijl de VAR het niets vond. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

Mariani werd door zijn beslissing zelfs even gedegradeerd naar de Serie B en Napoli-trainer Antonio Conte was woest. Hij noemde het een 'schandalige fout' van Mariani. "Een beslissing van een scheidsrechter kan een wedstrijd als deze veranderen", foeterde hij. Gelukkig voor Napoli miste Inter de penalty wel, waardoor het bij 1-1 bleef.

