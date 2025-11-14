Nederland moet vrijdagavond tegen Polen in de WK-kwalificatie een vaste kracht missen. Oranje-international Denzel Dumfries doet niet mee in de uitwedstrijd. Er waren al zorgen over de rechtervleugelverdediger.

Dumfries ontbreekt in de selectie van 23 spelers die de UEFA heeft vrijgegeven. Bondscoach Ronald Koeman zei donderdag op een persconferentie in Warschau al dat het meespelen van Dumfries door een lichte blessure niet zeker was. "Hij is twijfelachtig voor morgen. Vanavond laat spreek ik de dokter en dan hoor ik of Denzel kan spelen."

Koeman liet op de persconferentie ook weten dat Lutsharel Geertruida de positie van Dumfries zou overnemen. Aanvoerder Virgil van Dijk en Jurriën Timber vormen het centrale verdedigingsduo en Micky van de Ven voetbalt waarschijnlijk als linksback.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Meer slecht nieuws

Dumfries is al de derde international die deze interlandperiode wegvalt bij Oranje. Spits Wout Weghorst van Ajax verliet het trainingskamp woensdag met een blessure en donderdag haakte linkervleugelverdediger Quilindschy Hartman af met koorts. Koeman haalde Emmanuel Emegha van RC Strasbourg als vervanger van Weghorst bij de groep. De selectie telt nu nog 23 spelers, waardoor in Warschau niemand op de tribune plaats hoeft te nemen.

Nederland heeft, met nog twee speelronden te gaan, 3 punten meer dan Polen. Het doelsaldo gaat bij de WK-kwalificatie voor het onderlinge resultaat. Oranje plaatst zich vrijdag dus alleen bij een zege al voor het WK. Bij een gelijkspel of nederlaag volgt de beslissing maandag tegen Litouwen. Polen speelt dan tegen Malta.

Opstelling

De opstelling van Oranje is, na het wegvallen van Dumfries, zo goed als bekend. Het is alleen nog de vraag wie Koeman, naast Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch, als meest aanvallende middenvelder opstelt. Dat wordt Tijjani Reijnders of Justin Kluivert. Ook Xavi Simons kan op die plaats spelen.

Vermoedelijke opstelling: Verbruggen; Geertruida, Timber, Van Dijk en Van de Ven; Gravenberch, Reijnders of Kluivert en De Jong; Malen, Depay en Gakpo.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.