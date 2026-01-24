PSV heeft voor het eerst sinds 21 september (gelijkspel tegen Ajax) punten verspeeld in de Eredivisie. Trainer Peter Bosz was na afloop van het gelijkspel tegen NAC Breda nogal geïrriteerd over het niveau van zijn ploeg. "Het eerste kwartier dacht ik: waar zit ik naar te kijken?", vroeg Bosz zich hardop af.

Het betekende pas het tweede gelijkspel dit seizoen in de Eredivisie voor PSV. Na de eerdere zeperd van de koploper in eigen huis tegen Telstar liep het opnieuw mis tegen een degradatiekandidaat. "We hadden alles anders moeten doen", zegt Bosz resoluut op de persconferentie. "Het is voor het eerst sinds de nederlaag tegen Telstar dat we géén goed niveau hebben gehaald. In die zin moet ik niet mopperen, maar ik doe het toch. We dramatisch gespeeld."

'Waar zit ik naar te kijken?'

Hoewel PSV in het eerste deel van de wedstrijd nog wel wat kansen bij elkaar voetbalde, zorgde de openingsfase al direct voor verbazing bij Bosz. "In het eerste kwartier dacht ik écht: waar zit ik naar te kijken? We hebben de bal niet drie keer naar elkaar gespeeld en dat werd in de loop van de wedstrijd niet beter. En ondanks dat we slecht hebben gespeeld, hebben we nog best veel kansen gecreëerd. Het was niet goed genoeg."

Volgens de 62-jarige trainer van de Eindhovenaren, die nog altijd niet zijn contract heeft verlengd bij PSV, was er een héél simpele manier om tot meer kansen te komen. "NAC speelde één-op-één over het hele veld en blijven constant bij dezelfde man. Mooier kun je het eigenlijk niet krijgen, want dan hoeven Saibari en Wanner alleen terug te zakken uit de spits en dan moeten anderen in de diepte kruipen. Couhaib (Driouech, red.) deed het één keer en scoorde direct. Maar verder gebeurde het niet, terwijl de ruimte er wel lag. Dat kon wel tien tot vijftien keer."

'Wij hebben het slecht gedaan'

Net als in de uitwedstrijd in het Rat Verlegh Stadion had PSV het opnieuw moeilijk met de speelstijl van NAC Breda. "Ik wil ze best complimenten geven, want de nummer voorlaatst heeft gedurfd gespeeld en negentig minuten hard gewerkt, dat is te prijzen. Maar dit moet je puur bij ons zoeken. Wij hebben het gewoon slecht gedaan."

Bosz pakt zelf de verantwoordelijkheid voor het matige spel van zijn ploeg, maar kan niet om de persoonlijke fouten van zijn spelers heen. "Dit heeft niks met onze manier van spelen te maken. Het is gewoon een breedtebal die Jerdy (Schouten, red.) wil aannemen en daar wordt hij van de bal gelopen. Zo'n situatie heb je zestig á zeventig keer per wedstrijd. Als het fout gaat bij het inspelen van een bal tussen twee spelers door, dan ligt het aan onze manier van spelen. Nu niet."

Onrustig in de kleedkamer?

Ondertussen draait het circuit met transfergeruchten op volle toeren. Ivan Perisic en Ricardo Pepi worden in verband gebracht met clubs als Inter en Fulham, maar daar heeft dit slechte resultaat niks mee te maken. Althans, dat denkt Bosz. "Ik heb daar nul last van en het heeft ook geen invloed op de kleedkamer. Net zoals ik me daar niet mee hoeft te bemoeien, hoeven de spelers zich daar ook niet mee bezig te houden. We laten het over aan de directeuren."

De coach benadrukt dat Perisic niet op de bank zat wegens de geruchten rondom zijn persoon. De 36-jarige Kroaat lijkt zelf dolgraag naar Milaan te verhuizen, maar zat op de bank vanwege rust. "Hij heeft bijna alles gespeeld. Gezien het héél drukke programma wil ik hem graag in bescherming nemen. Ik had hem idealiter helemaal niet willen laten spelen, maar hij wilde zelf ritme houden. Deze wedstrijd vroeg om Ivan", aldus Bosz.

PSV - Bayern München

Woensdagavond wacht voor PSV alweer de volgende wedstrijd. In het Philips Stadion wordt de cruciale Champions League-clash tegen Bayern München gespeeld. PSV móét een resultaat pakken om kans te maken op de tussenronde. In aanloop naar het duel heeft Der Rekordmeister de eerste nederlaag van het seizoen geleden. "Dan doen wij het een stuk beter", grapt Bosz, die niet verwacht dat er een B-ploeg van Bayern komt. "Die gaan niks weggeven."