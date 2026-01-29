PSV heeft een flinke domper te verwerken gekregen in het duel met Bayern München. In de slotfase incasseerden de Eindhovenaren alsnog een tegendoelpunt, waardoor uitschakeling in de Champions League een feit was. Dat leidde tot de nodige emoties bij Jerdy Schouten en Ismael Saibari. "Het is toch een beetje nieuw voor ons…", stelt Schouten tegen Sportnieuws.nl.

PSV móést een resultaat boeken in eigen huis tegen Bayern München, maar uiteindelijk stapte het met een nipte nederlaag van het veld. "Het had een héél mooie avond kunnen worden, want we kwamen op een laat moment in de wedstrijd op gelijke hoogte. Dan mag je misschien nooit meer die 1-2 weggeven. Alleen, dat Bayern heeft ook wel een heel aardig team", begint Schouten.

"Het ligt vooral aan het feit dat we onszelf in de eerste helft niet beloonden voor de goede kansen", zegt de aanvoerder na de flinke deceptie in het Philips Stadion. "Het is wel een beetje nieuw voor ons, want de afgelopen twee jaar zijn we doorgegaan in de Champions League..."

Discussie over tactiek van PSV

Zowel met Schouten als Saibari ging het uitgebreid over de opvallende tactiek van PSV na de late gelijkmaker tegen de Duitse grootmacht. Ze waren daarmee virtueel door naar de tussenronde, maar bleven jagen op de winnende treffer. PSV kreeg daarna keihard de deksel op de neus, want zes minuten later schoot Harry Kane zijn ploeg op voorsprong. "Ik wist niet dat we door waren, want ik was te ver van de bank af", waren de opmerkelijke woorden van Saibari.

De Marokkaans-international is echter van mening dat dat helemaal geen verschil had gemaakt. "Achteraf is het altijd makkelijk praten. We hadden de bus kunnen parkeren, maar als we dan een tegengoal hadden gekregen dan hadden jullie gezegd: waarom ga je niet vooruit?", aldus Saibari, die op bijval kan rekenen van Schouten. "Het is altijd de vraag of je het daar dan beter mee doet. Het biedt gewoon geen garanties."

'Er had meer ingezeten'

PSV kan terugkijken op een zéér behoorlijke campagne met onder meer zeges op Liverpool (1-4) en Napoli (6-2). Uiteindelijk kwam het echter één punt te kort. "Je baalt nu vooral, omdat er voor mijn gevoel meer had ingezeten", gaat Schouten verder. Hij vindt het lastig om een label op het Champions League-seizoen te plakken. "Er zijn wedstrijden waarvan je denkt: dat is écht heel knap, maar tegen Newcastle United en Olympiakos had er meer ingezeten. Tegen Union was het gewoon niet goed genoeg, waardoor er ook niet meer in zat."

Saibari haalt juist wel het duel met Union St-Gillis (3-1 verlies) in eigen huis aan. "Daar hadden we sowieso meer uit moeten halen. We begonnen heel slap aan onze Champions League-campagne, maar we zaten wel in de moeilijkste poule en halen dan toch acht punten. Dus we hebben het tegen grote ploegen ook goed gedaan, daar mogen we trots op zijn", aldus Saibari. Schouten kan zich daar in vinden. "We hebben het Nederlands voetbal wel op de kaart gezet in bepaalde wedstrijden. Alleen, het was net niet goed genoeg. Daar moeten we ook heel kritisch op zijn."

Slijtageslag voor PSV

De acht Champions League-wedstrijden tegen Europese topclubs waren een behoorlijke slijtageslag, maar Schouten benadrukt vooral dat het juist lekker was om zulke potten te mogen spelen. "Je hebt wedstrijden gespeeld op Anfield en tegen Napoli-thuis, daar krijg je juist heel veel energie van. Natuurlijk zijn dat enorm zware wedstrijden, maar dat zorgt juist voor goede energie. Ik denk nu dus absoluut: pfoe, het is voordeel dat we nu meer rust hebben. Het is juist lekker om in het ritme van wedstrijden te blijven", besluit Schouten.

