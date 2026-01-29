De uitschakeling van Ajax in de Champions League doet pijn. Dat beaamt Davy Klaassen als eerste. Hij maakte meerdere jaren op dat Europese niveau mee met Ajax, maar ditmaal waren de Amsterdammers kanslozer dan ooit. Dat besef begon ook te dagen bij Klaassen, die realistisch was na afloop. "Je verdient het niet om door te gaan."

Ajax had nog een piepkleine kans tegen Olympiakos om de volgende ronde te bereiken, maar dat was allemaal veel te laat. Het hing van zoveel af, dat het een mirakel zou zijn als Ajax zich zou plaatsen. Eén ding was zeker: er moest in eigen huis gewonnen worden. Dat lukte al niet, dus was alle pret sowieso over.

'Hoop dat alles goed valt'

De eerste helft vond aanvoerder Davy Klaassen nog niet eens zo slecht. "We waren ook wel hoopvol, niemand had verwacht na vijf wedstrijden dat we nog een kans zouden maken. Dan hoop je op een mooie avond en dat alles goed valt. Dat mocht niet zo zijn. Verliezen is altijd klote."

Hij had ook niet een antwoord op de reden waarom de eerste en de tweede helft zo van elkaar verschillen. Dat is ondertussen een terugkerend probleem. "Daar moeten we goed naar kijken. Het is niet meer zo dat we in de tweede helft teruggedrukt worden, maar feit is wel dat qua kansen creëren minder zijn dan in de eerste helft."

Mannelijkheid

Grim erkent min of meer de woorden van zijn aanvoerder wanneer hij even later aan het woord is. "Voor rust laten we zien dat we kunnen voetballen met dit team tegen een goede tegenstander op hoog niveau. Maar we moeten nog wel wat stappen maken. Ook in duelkracht en mannelijkheid."

Staat van Ajax in Europa

Al met al vond Klaassen dat Ajax simpelweg niet klaar was voor de Champions League. "Als je niet bij de eerste 24 zit, dan verdien je het niet", zei Klaassen. "Op dit moment kunnen we ons niet meten de top, en ook niet met de subtop. Daar zijn we op dit moment niet goed genoeg voor gebleken om hen ook te kunnen verslaan."

Grim sluit zich daarbij aan: "Als ik terugkijk op de Champions League dit seizoen is het zo dat we niet goed genoeg zijn om in de Champions League van waarde te kunnen zijn. Je ziet wel dat we stappen gemaakt hebben en we moeten als club weer verder mee aan de slag."

