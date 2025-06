PSG helpt noodlijdende concurrent met slim trucje

De eigenaren van Paris Saint-Germain hebben besloten om geld over te maken naar Lyon en zo Olympique te helpen in de Franse topcompetitie te blijven.

De uitsluiting van Olympique Lyon uit Ligue 1 domineert al dagen het Franse voetbalnieuws. De legendarische club, die zeven opeenvolgende titels won in het eerste decennium van de 21e eeuw, is uit de competitie gezet. Lyon heeft nog steeds het recht om in beroep te gaan, dus het is nog onzeker of ze volgend jaar in de hoogste divisie zullen spelen. Paris Saint-Germain heeft besloten om Lyon te helpen.

Keiharde straf voor Franse topclub Olympique Lyon vanwege financiële wanorde Een keiharde klap voor Olympique Lyon: de zevenvoudig landskampioen van Frankrijk heeft te horen gekregen dat het komend seizoen op het tweede niveau moet voetballen. Dat komt door de financiële problemen van de club.

Transfer van 50 miljoen

De Parijzenaren kochten Bradley Barcola in 2023 van Lyon voor 50 miljoen euro. In plaats van de transfer in termijnen te betalen over meerdere seizoenen, zoals de oorspronkelijke afspraak was, zal PSG volgens RMC Sport het resterende bedrag onmiddellijk volledig betalen. Deze actie biedt financiële steun aan de club die hoopt de autoriteiten te overtuigen om hen toe te staan volgend seizoen in Ligue 1 te spelen.

Wedstrijd tegen Lionel Messi

De beslissing wordt naar verwachting binnen enkele dagen genomen. PSG speelde ondertussen zelf op het WK voor clubs de achtste finales tegen Inter Miami van voormalig sterspeler van de club Lionel Messi. De Parijzenaars gaven de 38-jarige Argentijn een pijnlijke vernedering door in Atlanta met liefst 4-0 te winnen. De houding van Messi sprak tijdens de eerste helft boekdelen. Joao Neves was met twee goals de grote man aan de kant van PSG.

'Eerste keer dat ik twee keer scoor'

“Het is de eerste keer dat ik twee keer scoor in één wedstrijd. Ik ben daar erg blij mee, maar de overwinning is nog belangrijker”, benadrukte hij bij DAZN. “We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Zelfs met een 4-0 voorsprong bleven we doorgaan en ons eigen spel spelen. Dit was een positieve dag voor ons.”

PSG - Bayern München

In de kwartfinale van het WK voor clubs treft PSG de Duitse topclub Bayern München, die te sterk was voor het Braziliaanse Flamengo (4-2). Bayern won het eerste groepsduel met 10-0 van het Nieuw-Zeelandse Auckland en was daarna met 2-1 te sterk voor het Argentijnse Boca Juniors. Bayern verloor de derde groepswedstrijd op het WK met 1-0 van Benfica uit Portugal. Kane scoorde twee keer tegen Fluminense.