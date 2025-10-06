Paul Simonis leek onder zware druk te staan in Duitsland, maar zijn club VfL Wolfsburg ontkent dat zijn baan op het spel staat. De Nederlandse trainer kwam deze zomer naar de club, na een topseizoen bij Go Ahead Eagles.

De clubleiding van VfL Wolfsburg heeft zijn vertrouwen uitgesproken in trainer Simonis, ondanks het teleurstellende begin van de competitie. Wolfsburg wist in de eerste zes wedstrijden van de Bundesliga pas één keer te winnen. "Ons vertrouwen in Paul Simonis en zijn technische staf blijft onveranderd. We blijven resoluut vasthouden aan de ingeslagen weg", zegt algemeen directeur Peter Christiansen op de website van de Duitse club.

De directeur komt met een steunbetuiging voor de Nederlandse trainer na berichten in Duitse media dat Simonis al moet vrezen voor zijn baan. De Nederlander verruilde deze zomer Go Ahead Eagles voor de Duitse club.

'Dat maakt de opgave complex'

"We zien dagelijks de kwaliteit, competentie en heldere structuur van het werk dat hier wordt verricht. We hebben een duidelijk beeld van hoe we willen voetballen en hoe het team zich moet ontwikkelen", aldus Christiansen, die wijst op de roerige zomer. "We mogen niet vergeten dat bijna alles is veranderd: een nieuwe hoofdtrainer, een nieuwe technische staf, veel nieuwe spelers en veel vertrekkende spelers. Dat maakt de opgave complex."

Erik ten Hag

Simons volgt voorlopig dus niet het slechte voorbeeld van Erik ten Hag. De Nederlander werd al na twee Bundesliga-wedstrijden de laan uitgestuurd bij Bayer Leverkusen. De Duitse topclub noemde het aanstellen van Ten Hag een fout. De voormalig trainer van onder andere Ajax en Manchester United zit nog altijd zonder club.

