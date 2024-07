Deze spelers ontbreken op het EK bij het gehavende Spanje in de halve finale tegen Frankrijk

Het EK voetbal is in volle gang in Duitsland. Nederland plaatste zich in de groep met Frankrijk, Polen en Oostenrijk voor de achtste finales en won daarin van Roemenië. Oranje gaat in de knock-outfase proberen om de prestatie van 1988 te evenaren. Hieronder vind je het programma en de uitslagen van het EK voetbal.