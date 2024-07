Deze spelers van Oranje staan op scherp tegen Turkije en moeten oppassen voor schorsing op EK

Het Nederlands elftal moet vanavond (21.00 uur) vol aan de bak tegen Turkije om de laatste vier van het EK voetbal te bereiken. Een aantal spelers moet oppassen. Zij missen bij een gele kaart in de kwartfinale vanwege een daaropvolgende schorsing de halve finale.

Het Nederlands elftal revancheerde zich afgelopen dinsdag voor de nederlaag tegen Oostenrijk in de groepsfase en was in München veel te sterk voor de Roemenen. Cody Gakpo maakte de eerste goal en Donyell Malen zorgde als invaller voor de andere twee doelpunten.

Spelers op scherp

Op het EK levert het pakken van twee gele kaarten een schorsing op. Dat betekent dat alle spelers die tot nu een keer geel hebben gekregen op scherp staan in de kwartfinale. Bij Nederland zijn dat er vier. Denzel Dumfries en Donyell Malen kregen tegen Roemenië hun eerste gele kaart van het toernooi. Joey Veerman en Jerdy Schouten kregen er al eentje in de groepsfase. Die waren trouwens allebei uiterst opmerkelijk.

Veerman kreeg in het openingsduel tegen Polen namelijk geel na een ingreep van de VAR. Dat terwijl die normaal helemaal niet mag ingrijpen bij een gele kaart. Dat was echter mogelijk doordat de scheidsrechter de kaart in eerste instantie uitdeelde aan Tijjani Reijnders. Veerman had echter de overtreding gemaakt en in het geval van persoonsverwisseling mag de videoscheidsrechter ingrijpen.

Schouten kreeg tegen Frankrijk wel meteen de gele kaart, maar die straf van scheidsrechter Anthony Taylor bleek in de herhaling erg zwaar. De middenvelder zou Antoine Griezmann vast hebben gehouden. De Fransman was echter zo slim om eerst zelf het shirt van Schouten beet te pakken en zich daarna te laten vallen. Dat was overigens niet de enige discutabele beslissing van de Engelse scheidsrechter, want hij keurde ook een goal af van Xavi Simons.

Later bleek dat ook Donyell Malen een gele kaart had ontvangen, na zijn tweede doelpunt tegen Roemenië. De scheidsrechter was van mening dat Malen provocerend juichte richting het publiek van de Roemenen.

Wanneer worden de kaarten kwijtgescholden?

Het is de laatste keer dat de spelers moeten oppassen voor een gele kaart. De kaarten worden namelijk na de kwartfinales kwijtgescholden. Een gele kaart in de kwartfinale levert dus nog wel een schorsing op voor de halve finale.

De UEFA heeft voor dat moment gekozen om ervoor te zorgen dat er geen spelers de finale missen vanwege het pakken van twee gele kaarten. De enige manier waarop een speler de EK-finale kan missen is door een rode kaart (direct of twee keer geel) te krijgen in de halve finale.

