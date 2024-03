Deze spelers van Ajax zijn bij een gele kaart tegen Aston Villa geschorst voor duel in Engeland

In de achtste finale van de Conference League komt Ajax donderdagavond in actie. De Amsterdammers nemen het in het Europese tweeluik op tegen Aston Villa. Dit zijn de spelers die van beide ploegen op scherp staan voor de return in Birmingham.

Een speler kan binnen de Europese competities worden geschorst wanneer hij tegen zijn derde gele kaart aanloopt. De kaarten die zijn gegeven tijdens de groepsfase of tussenronde worden meegenomen. Na de kwartfinales worden alle gele kaarten pas kwijtgescholden.

Ajacieden op scherp

Bij Ajax is Josip Sutalo afwezig vanwege zijn directe rode kaart in de wedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. De Kroaat is één duel geschorst en kan dus op 14 maart tijdens de return wel in actie komen. Brian Brobbey, Jorrel Hato en Devyne Rensch zijn alle drie geschorst wanneer zij een gele kaart pakken in de Johan Cruijff Arena.

Devyne Rensch ontvangt rode kaart tegen FC Utrecht © Getty Images

Voor de Amsterdammers is het niet te hopen dat één van deze spelers tegen een gele kaart aanlopen. De Nederlandse talenten Brobbey en Hato zijn namelijk van grote waarde dit seizoen. Voor Rensch zou een schorsing een persoonlijke domper zijn, aangezien de verdediger na zijn rode kaart in de Eredivisie tegen FC Utrecht afgelopen weekend in dat geval pas 31 maart weer beschikbaar is voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle.

Aston Villa

Bij Aston Villa staan er drie spelers op scherp. Onder andere aanvoerder John McGinn, die alle wedstrijden in de Conference League in actie kwam, is bij een gele kaart geschorst. Bovendien missen aanvallers Moussa Diaby en Nicolo Zaniolo bij een gele kaart de return tegen Ajax.