Ajax Vrouwen nemen het in de kwartfinale van de beker op tegen Jong Ajax: hoe is dat mogelijk?

Een opmerkelijk affiche in de kwartfinale van de KNVB-beker. Ajax speelt namelijk donderdagavond een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Uiteraard roept dit affiche de nodige vragen op. Hoe is het mogelijk dat Ajax moet spelen tegen de belofteploeg?

In de eerste ronde van het toernooi won Ajax eenvoudig van FC Eindhoven. De Brabanders werden met 9-0 verslagen. Jong Ajax won juist van Telstar. Nu zijn beide teams verrassend genoeg in de kwartfinale aan elkaar gekoppeld. Sportcomplex De Toekomst is toneel voor de kwartfinale die op donderdagavond om 19:30 uur wordt gespeeld.

In de overige kwartfinales nemen Feyenoord en FC Twente het tegen elkaar op, Fortuna Sittard speelt tegen FC Utrecht en Excelsior ontvangt SC Heerenveen.

Aanpassing bekerreglement

De KNVB meldt dat er bewust voor deze kwartfinale is gekozen in het geval van Ajax. Dit omdat de voetbalbond niet wil dat beide ploegen elkaar pas zouden treffen in de finale van het bekertoernooi.

Door twee twee teams van dezelfde club al in de kwartfinale aan elkaar te koppelen wordt voorkomen dat een club per definitie al een ticket voor de finale bemachtigd. In de halve finale zou dit betekenen dat een finaleplaats al verzekerd is. Vorig jaar gebeurde dit bijna bij PSV, ware het niet dat Jong PSV verloor in de halve finale.

Jong Ajax bemachtigd ticket

De vrouwen van Jong Ajax zijn vorig jaar kampioen geworden van de Vrouwen Eerste Divisie. Hierdoor heeft het als enige beloftenploeg een ticket gekregen voor het bekertoernooi. Om die reden is het affiche tussen beide elftallen van de Amsterdammers de enige mogelijkheid voor het treffen van twee teams van dezelfde club.

Bijzondere wedstrijd voor dames van Jong Ajax

Ajax heeft al eerder op de clubwebsite gereageerd op de bekerclash tussen de vrouwen en het talententeam. "Ergens vind ik het jammer dat we tegen onze 'eigen club' spelen. Aan de andere kant is het voor de jonge meiden een mooie ervaring om tegen een kwartfinalist in de UEFA Women's Champions League te spelen. Het voelt een beetje dubbel", vertelde Anouk Bruijl, trainer van het talenteam.

Lily Yohannes (16) speelde in het beloften maar maakte de overstap naar de Ajax Vrouwen waar zij veel indruk maakt in de Champions League © Getty Images

Eerdere gevallen

In het seizoen 2001/2002 was een dergelijk scenario ook bij de mannen mogelijk. Jong Ajax haalde zelfs de halve finale en zou bij winst de hoofdmacht van de Amsterdamse club treffen in de eindstrijd om de beker. FC Utrecht stak daar een stokje voor door, na strafschoppen, te winnen van Jong Ajax.

Bij PSV kwam het er zelfs echt van. In het seizoen 2008/2009 trof Jong PSV het eerste van de Eindhovenaren in de beker. Met Jeroen Zoet op doel bij de beloften werd er met 0-3 verloren door doelpunten van Stijn Wuytens en Danko Lazovic (tweemaal).

Buiten Nederland zijn er al eerder soortgelijke situaties voorgekomen. In 1980 ging bijvoorbeeld de Spaanse bekerfinale tussen Real Madrid en de beloften van Real Madrid. De finale werd met grote cijfers gewonnen door het eerste elftal van 'Los Blancos' (6-1).