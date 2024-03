Wat is er eigenlijk met Steven Bergwijn en Steven Berghuis aan de hand?

Ajax speelt donderdagavond de return in de achtste finale van de Conference League tegen Aston Villa. Opnieuw moeten de Amsterdammers het nog altijd doen zonder Steven Bergwijn en Steven Berghuis. De ene ligt er al iets langer uit dan de ander, maar wat is er eigenlijk aan de hand met de beide Stevens?

"Het duurt en het duurt maar", begon Van 't Schip zijn antwoord op de vraag hoe het ging met Bergwijn en Berghuis.

Bergwijn speelde voor het laatst mee op 3 februari tegen PSV (1-1). De aanvoerder van Ajax liep een hamstringblessure op tijdens een training en is daar nog altijd niet van hersteld. Toch is de verwachting dat Bergwijn - mocht hij geen tegenslag krijgen - snel weer terug wordt verwacht in de selectie van Ajax. Vorige week was te zien dat hij individueel werkte aan zijn herstel.

Berghuis kampte met een knieblessure en miste daardoor de heenwedstrijd tegen Aston Villa. De vleugelaanvaller heeft geen terugslag gehad, maar is tijdens een training voor het duel met Fortuna Sittard door zijn rug gegaan. Daar is hij nog altijd niet van hersteld volgens trainer John van 't Schip. "Hij had er graag al bij willen zijn afgelopen weekend. Maar ja, hij is door zijn rug gegaan", zei de trainer woensdag op de persconferentie.

"Hij had last van zijn knie inderdaad, maar op de laatste training kreeg hij last van zijn rug. Dat is eigenlijk de reden dat hij op dit moment niet speelt", ging Van 't Schip verder. De absentie van Bergwijn en Berghuis heeft er mede voor gezorgd dat Ajax nu in een andere formatie speelt, namelijk 5-4-1.

Ajax-trainer is bezig met verrassende optie als vervanger van Josip Sutalo: 'Zou kunnen' John van 't Schip wil dat zijn spelers donderdagavond geduldig blijven en de rust bewaren als ze tegen Aston Villa spelen. Ajax moet een 0-0 uit Amsterdam in Birmingham omzetten in winst om door te gaan in de Conference League.

Vleugellam

"Je wil zo veel mogelijk dat je spelers beschikbaar zijn, en helemaal de spelers die, in dit geval, creativiteit kunnen brengen. Maar het is niet zo, dus we kunnen er lang en breed over lullen, maar het gaat niet gebeuren donderdag", lachte de trainer van Ajax. Ajax vangt de afwezigheid van het duo op met vleugelbacks.