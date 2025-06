Toptrainer Erik ten Hag staat voor een nieuw avontuur als coach van Bayer Leverkusen. De Nederlander krijgt de eervolle, maar lastige taak om Xabi Alonso op te volgen. "Het is een mooie, maar héél lastige uitdaging", benadrukt Fred Rutten tegenover Sportnieuws.nl, die met spijt terugkijkt op zijn eigen afscheid bij Feyenoord. "Soms maak je keuzes die je niet had moeten maken."

Het Nederlandse trainersgilde wordt mede door de prestaties van Erik ten Hag en Arne Slot steeds prominenter op de Europese velden. Oud-trainer Rutten ziet dat met tevredenheid aan, maar plaatst wel een kanttekening. "De Nederlanders staan er goed op, dankzij twee heel grote trainers, maar het overtreft natuurlijk niet de generatie van Guus Hiddink, Leo Beenhakker en Johan Cruijff. Maar ik ben het ermee eens dat het goed is voor het aanzien van Nederlandse coaches."

Toptrainer Erik ten Hag voelt pijn nog steeds: 'Die wond heelt nooit' Enschede werd op 13 mei 2000 opgeschrikt door een gigantische vuurwerkramp, een nationale tragedie die diepe sporen naliet in de regio Twente. Voor toenmalig FC Twente-aanvoerder Erik ten Hag en trainer Fred Rutten zijn de herinneringen aan die periode nog altijd levendig. In gesprek met Sportnieuws.nl blikken ze terug op de impact van de ramp en het overweldigende herstel, met als hoogtepunt de heroïsche KNVB Beker-winst van een jaar later.

'Moeilijk om wéér succes te hebben'

Na zijn vrijwel onmogelijke klus bij Manchester United wacht er weer een 'hell of a job' voor Ten Hag. "Ik vind Bayer Leverkusen een heel mooie club voor Erik. Het is een mooie, maar ook een héél lastige uitdaging. Xabi Alonso is namelijk succesvol geweest en het is altijd moeilijk om na successen, wéér succes te hebben", zegt Rutten over de Spanjaard die naar Real Madrid vertrok met drie prijzen én een plek in de finale van de Europa League op zak.

Verbolgen Erik ten Hag fileert KNVB, voetbalbond spreekt van complexe situatie Erik ten Hag heeft zich fel uitgelaten over de KNVB. De coach van Leverkusen stelt dat de voetbalbond FC Twente nog altijd te laks omgaat met kwetsende geluiden rond duels met Feyenoord. Na 25 jaar is er volgens hem niets veranderd. Navraag leert dat het volgens de beleidsbepalers simpelweg lastig te beoordelen is. "Bij geluiden is niet altijd meteen duidelijk waar het om gaat", stelt een woordvoerder.

Eigen ervaring

Rutten weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om in de voetsporen te treden van een succesvolle voorganger. Hij nam in het seizoen 2014/2015 het stokje over van Ronald Koeman bij Feyenoord. Na een stroef begin, begon het plots te lopen. "Helaas heeft mijn tijd bij Feyenoord te kort geduurd", blikt Rutten terug. “Soms maak je keuzes die je niet had moeten maken. Ik had in de winterstop nóóit moeten zeggen: ik stop ermee. Ik had gewoon moeten tekenen."

In zijn enige seizoen in De Kuip overwinterde Feyenoord voor het eerst in tien jaar in de Europa League en werd Rutten genomineerd voor de Rinus Michels Award. Toch zag hij te weinig vooruitgang en topsportklimaat bij de club, wat hem deed besluiten om niet te verlengen. "Daar heb ik nog steeds wel spijt van", erkent Rutten lachend als een boer met kiespijn.

Nederlandse oud-trainer verkoos kleinkinderen boven Premier League-avontuur met Erik ten Hag: 'Heel goed geweest' Na een succesvolle loopbaan als hoofdtrainer en assistent keerde Fred Rutten het hectische trainersleven de rug toe. Hij liet een opmerkelijk aanbod van Erik ten Hag aan zich voorbijgaan en koos voor een rol buiten de schijnwerpers. Wat bewoog Rutten om niet voor de spotlights van Manchester United te kiezen, maar voor een rustiger bestaan op de achtergrond? "Ik wilde niet in die rollercoaster komen", stelt Rutten.

Imposante carrière

Na zijn vertrek bij Feyenoord werkte Rutten in verschillende internationale avonturen, onder andere bij Al Shabab, Maccabi Haifa en Anderlecht, en keerde hij als assistent van Ruud van Nistelrooij terug bij PSV. Tegenwoordig deelt hij zijn ervaring als adviseur bij NEC, terwijl hij nuchter en eerlijk blijft over de keuzes in zijn imposante carrière.