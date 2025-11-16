Curaçao kan zich in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsen voor het WK, dat zou in meerdere opzichten historisch zijn. Ook voor Dick Advocaat, die op 78-jarige leeftijd de oudste bondscoach ooit zou zijn op dat eindtoernooi. Wel moet hij de laatste wedstrijd missen. "Laat Kees Jansma zich maar niet bemoeien", lacht Koeman op de persconferentie.

Het is een trieste situatie: Dick Advocaat die de cruciale wedstrijd van Curaçao tegen Jamaica moet missen wegens privéomstandigheden. "Het is natuurlijk triest dat Dick daar weg moet vanwege familie-omstandigheden. Ik weet niet wat het is, maar ik hoop dat het meevalt. Maar wat hij daar doet, met zijn staf is daar geweldig", zegt Ronald Koeman lovend op de persconferentie.

Koeman, die ervan overtuigd is dat Oranje zich wel gaat plaatsen maandag, droomt alvast over een geweldige poule op het WK. "Het zou prachtig zijn om in een poule te zitten met Curaçao, Suriname en Nederland. Ik weet niet of het kan, maar het zou geweldig zijn. Het is een bekroning voor hem op zijn carrière, al heeft hij die al bekroond", gaat Koeman verder.

Advocaat heeft het goed gezien, vindt Koeman. "Als er ooit een toernooi is dat door deze drie landen georganiseerd wordt, dan heeft hij wel een kans. Dat heeft hij goed gezien", vertelt hij. Nu moeten Cor Pot en Dean Gorré als assistenten zijn werk overnemen voor de laatste wedstrijd. Zij vertelden al grappend: "We gaan alles omgooien". Op de vraag of Kees Jansma zich ook nog moest bemoeien: "Nou, Casper van Eijk misschien, de dokter. Maar laat Kees Jansma zich maar niet bemoeien", spreekt Koeman lachend.

