Een domper voor Curaçao. Het land kan zich komende week voor het eerst gaan plaatsen voor het WK voetbal, maar zal in het allesbeslissende duel tegen Jamaica bondscoach Dick Advocaat moeten missen.

Advocaat reist wegens familieomstandigheden terug naar Nederland en zal de wedstrijd in en tegen Jamaica daarom aan zich voorbij laten gaan. Zijn taken worden tijdens dat duel waargenomen door assistent-coaches Dean Gorré en Cor Pot.

De technische staf blijft nauw contact houden met de 78-jarige Advocaat, die zelf de staf en de spelers op de hoogte bracht van zijn besluit om terug te keren naar Nederland. "Het is een enorm moeilijke beslissing om deze jongens achter te laten", aldus Advocaat in een verklaring van de bond.

"Met pijn in mijn hart heb ik deze beslissing moeten nemen, maar familie is belangrijker dan voetbal. Vanuit Nederland blijf ik intensief contact houden met de technische staf en heb ik het volste vertrouwen in mijn spelersgroep."

Aanvoerder Leandro Bacuna sprak de ploeg toe toen Advocaat zijn beslissing bekendmaakte: "Laat dit een extra stimulans zijn voor ons allemaal. Nu is het tijd om te laten zien dat we één familie zijn! We spelen niet alleen voor onszelf of voor ons eiland, maar nu ook voor onze coach!"

Cruciaal duel

Curaçao kan zich in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) voor het eerst plaatsen voor de eindronde van een WK voetbal. Het land won donderdag met maar liefst 7-0 op bezoek bij Bermude en staat met elf punten bovenaan in groep B. Curaçao heeft één punt voorsprong op naaste concurrent Jamaica en een gelijkspel is dus voldoende om kwalificatie voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada en te dwingen.

