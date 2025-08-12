Feyenoord hoopt dinsdagavond in 'de Hel van Istanbul' overeind te blijven tegen Fenerbahçe, de ploeg van José Mourinho. Fans van de Rotterdammers hopen dat de scheidsrechter van dienst niet in de maniertjes van de Portugese oefenmeester trapt. Maar Feyenoord had al eens eerder te maken met Istvan Kovacs, toen liep het niet goed af.

Feyenoord won vorige week het heenduel in Rotterdam met 2-1, door een laat doelpunt van Anis Hadj Moussa. Even daarvoor had oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat op kiezelharde wijze de 1-1 tegen de touwen geramd. Voor rust maakte Quinten Timber de openingstreffer voor de thuisploeg. Dus verdedigt de ploeg van trainer Robin van Persie een minimale voorsprong in wat omschrijft als 'Hel van Istanbul'.

Wie is de scheidsrechter bij Fenerbahçe - Feyenoord?

Dat is de ervaren Istvan Kovacs, een Roemeense arbiter die sinds 2010 internationaal FIFA-scheidsrechter is. Hij floot op de EK's van 2020 en 2024. Op de laatste editie deelde Kovacs liefst negentien kaarten uit bij Tsjechië tegen Turkije, waaronder de snelste rode kaart ooit - voor de Tsjech Antonin Barák in de elfde minuut.

Maar Kovacs was ook eindverantwoordelijke bij de afgelopen Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter (5-0). Dat was zijn derde eindstrijd bij de UEFA, na de Europa League-finale in 2024 en die van de Conference League in 2022. Daarin verloor Feyenoord van het AS Roma van... José Mourinho.

'Dat kan hij doet met zijn status'

Feyenoord ging met 1-0 ten onder tegen Roma, waarbij Mourinho op typische wijze scheidsrechter Kovacs en zijn assistenten bespeelde. " Ik had aangegeven dat ik mij nog geen seconde zou bezighouden met de vierde official en dat we ons puur op het voetbal zouden concentreren", zei Arne Slot ooit in het Algemeen Dagblad . "Maar als je ziet hoe Mourinho dat deed, ik denk toch dat het van enorme invloed was. Dat constante bezig zijn met de arbitrage en de vierde official. Dat kan hij doen met die enorme status."

Slot leerde er van. "Elke andere trainer of één van zijn collega's had allang geel gekregen. Ik heb er naast gestaan, je kunt niet eens geloven hoe vaak hij het doet. Dat is niet normaal. Maar hij doet het zo slim. Als hij voelt dat de vierde official hem zat is, komt er een ander van de bank. De fysiotherapeut, de assistent, de clubarts. En het werkt."

'Dictator' Kovacs

Of Kovacs dit keer zo onder de indruk is van Mourinho's theaterspel moet nog blijken. Afgelopen jaar floot hij PSV in de Champions League op bezoek bij Rode Stel Belgrado en toen duldde hij geen commentaar. "Je hebt tegenwoordig de regel dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten, maar je mag ook niet meer normaal praten", verzuchtte Joey Veerman destijds.

"Dus het is gewoon alsof je tegen een of andere dictator staat te praten. Elke keer zegt hij dat je niet tegen hem mag praten. Het verpest de communicatie in het veld", stelde hij. Kovacs gaf destijds PSV'er Ryan Flamingo een goedkope rode kaart, maar de Eindhovenaren wonnen wel. Dinsdagavond moet Feyenoord het dus met Kovacs (en Mourinho) zien te overleven.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.