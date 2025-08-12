Dinsdagavond staat voor Feyenoord de return tegen Fenerbahçe op de kalender in de derde kwalificatieronde van de Champions League. De ploeg van Robin van Persie won het heenduel met 2-1 en zal die voorsprong moeten verdedigen.

Feyenoord werd het afgelopen seizoen derde in de Eredivisie en kwalificeerde zich zo voor de voorrondes van de Champions League. De club stroomde in de derde kwalificatieronde in en treft dus de Turkse club waar Van Persie als speler een aantal jaar vertoefde. De trainer voetbalde tussen 2015 en 2018 voor Fenerbahçe. "Dit voelt als thuiskomen. Mijn familie en ik hebben hier een hele mooie tijd gehad", zei hij op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd.

Bekende spelers bij Fenerbahçe zijn onder meer Youssef En-Nesyri, Nélson Semedo, Fred, de Nederlander Jayden Oosterwolde en ex-Feyenoorders Sofyan Amrabat en Sebastian Szymanski. De markante José Mourinho is er de hoofdtrainer.

Feyenoord verdedigt een voorsprong van 2-1. De winnaar van het tweeluik strijdt met Benfica of OGC Nice om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Van Persie kan weer een beroep doen op Gijs Smal.

Blessures

De geblesseerde Givairo Read is voorlopig niet inzetbaar. Ook voor Thomas Beelen, Jeyland Mitchell, Gernot Trauner, Shilow 't Zand en Jakub Moder komt de return tegen de Turkse topclub te vroeg. Gaoussou Diarra ontbreekt eveneens in de selectie van Feyenoord. Van Persie heeft zijn vleugelaanvaller gepasseerd en laat Bart Nieuwkoop in Rotterdam verder aan zijn herstel werken.

'Hel van Istanbul'

Aanvoerder Sem Steijn speelde al met FC Twente een uitduel met Fenerbahçe. Hij hoorde Mourinho vorige week zeggen dat Feyenoord richting de 'hel van Istanbul' moest. "Ik zie het niet als de hel van Istanbul, maar wel als een mooie ambiance met veel kabaal", zei hij. "Dat motiveert mij alleen maar en ik denk heel veel jongens."

Waar is de wedstrijd te zien?

De wedstrijd is net zoals vorig seizoen te zien bij Ziggo Sport, dat de uitzendrechten voor de Champions League in handen heeft. Om 19.00 uur wordt er afgetrapt, maar vanaf 18.30 wordt er al voorbeschouwd op het duel. Op het gratis kanaal 14 (voor Ziggo-abonnees) is de wedstrijd live te zien. Kijk je TV via een andere aanbieder, dan kun je de wedstrijd gratis bekijken met Ziggo Sport Free via de Ziggo Go app.

