PSV heeft een uitstekende start in de thuiswedstrijd tegen Heracles. Na een half uur spelen stond het al 2-0 voor de Eindhovenaren door twee rake strafschoppen. Zowel bij de openingstreffer als tweede goal werd er behoorlijk geprotesteerd bij scheidsrechter Alex Bos. Op slag van rust kwam er nóg een penalty, ditmaal voor de bezoekers uit Almelo.

PSV vroeg al héél vroeg om een eerste penalty, toen Guus Til lichtelijk werd vastgehouden in het strafschopgebied. In eerste instantie wilde Bos daar nog niet in mee, maar een kleine tien minuten later kon de arbiter niet anders. Guus Til demarreerde over de helft van Heracles Almelo, maar werd op het laatste moment neergehaald door Alec van Hoorenbeeck: penalty.

Opvallend: géén rode kaart

Hoewel PSV een terechte strafschop kreeg, waren er flink wat protesten van de Eindhovenaren. Zij beklaagden zich bij Bos over de kleur van de kaart. Van Hoorenbeeck kreeg opmerkelijk genoeg slechts een gele kaart, terwijl velen dachten aan een rode prent. Til kon vrij uithalen, maar daar dacht Bos anders over.

Oud-toparbiter Dick Jol is stellig in zijn mening. "Dit is voor mij een duidelijke rode kaart. Het is onbesuisd en buitensporig. Dat betekent rood én een strafschop", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

Wéér een strafschop voor PSV

Een kleine tien minuten later kreeg PSV opnieuw een strafschop. Een corner van Joey Veerman belandde op de uitgestoken hand van Heracles-spits Jizz Hornkamp, waarna Bos al gauw wist: wéér een penalty. Zoals bij vrijwel elke handsbal kwamen er dit keer veel protesten van Heraclieden. De scheidsrechter bleef echter bij zijn beslissing. De penalty werd hard binnengeschoten door Ismael Saibari.

Heracles profiteert ook van handsbal

Op slag van rust kreeg Heracles eveneens een strafschop toegekend. Mauro Junior raakte, net als Hornkamp eerder, de bal met zijn hand, waarna de VAR Bos naar het scherm riep. Ook nu wees de jonge scheidsrechter resoluut naar de stip.

Hornkamp benutte de penalty en zette de gelijkmaker op het bord. Dat leidde opnieuw tot protest, omdat de spits van de Almeloërs bij zijn aanloop een stap achteruit leek te zetten, iets wat niet is toegestaan. Het mocht echter niet baten: de treffer bleef staan.

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.