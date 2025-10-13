Wéér geen WK voetbal voor Indonesië. Al sinds 1938 wacht het Aziatische land op zijn tweede deelname aan de mondiale eindronde. Ook bondscoach Patrick Kluivert redde het niet. Nu wordt er gefluisterd dat hij weleens de laan uitgestuurd kan worden.

Het Indonesische team verloor zaterdag van Irak, waardoor het niet meer mogelijk is om door de ultieme kwalificatiefase heen te komen.

Het voetbalgekke land stelde de afgelopen jaren alles in het werk om volgend jaar van de partij te zijn bij het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Het land maakte het makkelijker voor spelers met Indonesische wordtels om een paspoort te krijgen. Een groot aantal spelers uit Nederland met Indonesische roots kwam bij het nationale team.

Oneerlijk

De krant Kompas, een van de grootste van Indonesië, vindt het beleid van de bond oneerlijk voor lokale spelers. "Het Indonesische team heet lokaal talent niet meer welkom", schrijft de krant vlak na de uitschakeling.

"Zij kregen hun voetbaldroom en begonnen die na te jagen op de groene grasvelden in de baarmoeder van hun moederland", zo gaat het poëtisch verder. "Maar het lokale talent, ongeacht hun kwaliteit, wordt nu genegeerd. Hun kans om het nationale tenue te mogen dragen neemt zienderogen af."

Paspoort

De auteur pakt het telraam erbij: "Twee jaar geleden bestond de selectie uit drie genationaliseerde spelers en 20 spelers die lokaal zijn opgeleid. Nu zijn er vijf lokale spelers en liefst 18 voetballers die van paspoort moesten wisselen om het Indonesische team te mogen vertegenwoordigen."

Ook is de krant streng over de prestaties van Kluivert, voormalig speler van onder meer Ajax, Barcelona en Oranje. "Hij heeft verzuimd om de doeltstellingen te behalen. Hij heeft niet het beste uit het team gehaald. Nu zwellen de geruchten aan over zijn ontslag."

Ontslagvergoeding voor Patrick Kluivert

Zijn contract met de Idonesische voetbalbond PSSI loopt tot januari 2027. Vervolgens schat Kompas in dat als de bond besluit Kluivert op straat te zetten, hij dan een ontslagvergoeding zal krijgen van 3 miljard Indonesische rupiah. Dat komt neer op circa 180.000 euro.

Maar er is nog een uitweg. "Als de bond die vergoeding niet wil betalen, dan kan aan Kluivert een andere rol worden gegeven", aldus de krant. "Bijvoorbeeld als technisch adviseur. Die functie bekleedde Kluivert voorheen bij Paris Saint-Germain."