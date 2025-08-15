De Spaanse bond plaatste drie dagen geleden op hun website dat ze de wedstrijd tussen Barcelona en Villarreal graag naar Miami brengen. Net zoals dat de Italiaanse bond aanvraag gaat doen bij de UEFA om AC Milan - Como in februari in Australië te laten plaatsvinden. Een zorgelijke ontwikkeling, want op het moment dat dit idee ook overgaat naar andere competities, zoals de Eredivisie, is het einde zoek. Voor de fans, voor het klimaat en voor de spelers zelf.

Reken maar dat er mensen staan te springen om wedstrijden uit de Eredivisie in het buitenland. Clubs zien de euro-tekens al in de ogen staan. Indonesië toont al jaren grote interesse in de Eredivisie en lanceert zelfs promotiecampagnes in het land: tijdens het slot van het afgelopen seizoen liepen er talloze mensen in Eredivisie-shirtjes rond in Indonesië.

De gekte is ook op sociale media te zien wanneer een club een Indonesische speler binnen hengelt. Honderden, zo niet duizenden reacties. Niet gek gezien de vele links met Nederland.

Eredivisie naar Indonesië

Maar het zou wel totaal krankzinnig zijn als dit resulteert in wedstrijden in Indonesië. Dat een NEC, met Calvin Verdonk, tegen Go Ahead Eagles, met Dean James, zou spelen in Surabaya. Of dat de Johan Cruijff Schaal voortaan op Jakarta wordt gespeeld. Het zijn voorbeelden die in andere landen, en in andere sporten al werkelijkheid zijn. Alsof Indonesië ineens interlands zou gaan spelen in Nederland.

Krankzinnige gevolgen

Commercieel natuurlijk ontzettend interessant, zeker nu de KNVB en de Indonesische bond samenwerken. Het zou waarschijnlijk veel geld, exposure en nieuwe fans opleveren, maar het is funest voor het voetbal. Supporters die een seizoenskaart kopen, zouden wedstrijd(en) missen van hun club. Maar het zorgt ook weer extra belasting van spelers, vanwege het reizen en de verschillende tijdzones. Dat terwijl er al veel discussie is over de druk op spelers.

Ook klimaattechnisch is de ontwikkeling zorgwekkend. Naast alle Europese verplichtingen van veel clubs, zou dit betekenen dat er (onnodig) nog meer gereisd wordt. En niet voor vluchtjes om de hoek, nee, wel duizenden kilometers verder waardoor er weer extra vluchten ingezet moeten worden.

Niet doorslaan

Stuur shirtjes maar naar Jakarta op, geef ze nog meer uitzendrechten van de Eredivisie. Speel desnoods eens wat oefenwedstrijden in de voorbereiding, of organiseer een interland zoals bij het vrouwenvoetbal. Maar laat het Nederlandse voetbal voor altijd gewoon in Nederland blijven. Bij de eigen fans. En dat geldt ook voor alle andere landen met dit idee.