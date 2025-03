Dit is de verrassende nieuwe carrière van voormalig Ajax-speler (33): 'Ik moet nog veel leren'

Danny Hoesen (33) stopte op zijn 32e met profvoetbal en de aanvaller uit Heerlen heeft inmiddels een nieuwe job gevonden. De oud-speler van onder meer Ajax, FC Groningen en Jong Oranje is ook in zijn nieuwe rol ambitieus als altijd.

De Limburger heeft grote plannen bij kapperszaak Maesons in Utrecht. Daar is hij mede-eigenaar. Maesons heeft meerdere filialen en Hoesen zal zich onder meer richten op de franchises. En waar hij vroeger de schaar eruit gooide om tegenstanders te passeren, daar zal hij nu een echte schaar ter hand nemen.

"Ik was aan het zoeken en kijken naar wat het best bij mij past", zegt Hoesen in een video van Maesons. "Na een aantal goede gesprekken en overwegingen heb ik besloten dat dit een mooie kans voor me is. Ik moet voornamelijk nog heel veel leren. Daarnaast houd ik me bezig met de franchises. Het is altijd mooi als je keihard kan werken met zijn alles."

"Ik was altijd een echte teamspeler. Buiten het voetbal ben ik ook een keiharde werker die zijn doelen probeert te halen. Hopelijk kan dit een mooie tweede carrière worden."

In 2023 probeerde hij zijn voetballoopbaan nieuw leven in te blazen bij FC Emmen. Het bleef door een heupblessure beperkt tot vier potjes bij de Emmenaren.

Op de clubsite zei Hoesen: "Dat ik nu moet stoppen met voetbal komt voor mij persoonlijk dan ook heel hard aan. Mijn lichaam zegt 'stop', maar mijn hart wil door. Helaas zit er niets anders op dan te stoppen als voetballer. Ik wil FC Emmen bedanken voor het vertrouwen en hoop dat ze in de Eredivisie mogen blijven."

Zijn voormalig werkgever Ajax zocht Hoesen in februari 2025 op voor een kleine reportage. Uiteraard werd een van de pieken van Hoesen in herinnerin gebracht: zijn goal in de wedstrijd tegen FC Barcelona op 26 november 2013. De Amsterdammers boekten een spectaculaire 2-1-zege op de Spanjaarden dankzij goals van Thulani Serero en Hoesen.

"Tijdens de covid-pandemie knipte ik wel eens teamgenoten", vertelt Hoesen aan de site van Ajax. "Dat vond ik altijd hartstikke leuk. We richten ons op looks, mentale gezondheid en voeding. We verkopen ook smoothies en gezonde bowls. Iedereen is welkom."