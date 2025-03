Dit miljoenenbedrag verdienden Ajax en AZ tijdens hun campagne in de Europa League

Ajax en AZ werden donderdagavond na een ware strijd allebei uitgeschakeld in de Europa League. De achtste finales zijn daarmee het eindstation voor beide ploegen, maar toch haalden allebei de teams een aardig zakcentje binnen. Check hier wat Ajax en AZ verdienden in de Europa League.

In de Europa League is dit seizoen 565 miljoen euro in zijn totaliteit te winnen. Dit bedrag staat nog altijd in schril contrast met de 2,437 miljard euro die te krijgen is in de Champions League. De verdiensten van PSV en Feyenoord zijn daardoor een flink stuk hoger dan het geld dat Ajax en AZ hebben gekregen. Bij het halen van de kwartfinales van de Europa League hadden de teams 2,5 miljoen euro gekregen, maar dat bedrag wordt dus misgelopen.

Ajax

De Amsterdammers begonnen de Europa League in de voorrondes. Tegen het Servische Vojvodina en het Griekse Panathinaikos wonnen de Amsterdammers, waardoor ze al 175.000 euro per ronde mochten bijschrijven. In totaal 350.000 euro. Vervolgens kreeg Ajax ook een startpremie en een uitkering naar aanleiding van de 'waardepilaar'. In die pilaar worden clubs gerangschikt op coëfficiënten en tv-inkomsten. De startpremie van Ajax bedroeg 4,31 miljoen euro, het bedrag van de waardepilaar was 9,6 miljoen euro.

Vervolgens presteerde Ajax redelijk tot goed in de competitiefase. Een zege in die fase leverde 450.000 euro op, een gelijkspel 150.000 euro. Voor Ajax betekende dat een bedrag van 1,95 miljoen euro in totaal voor de competitiefase. In de eindrangschikking eindigde de ploeg van Francesco Farioli als twaalfde, wat ook nog eens 1,875 miljoen euro opleverde. De nummers 9 t/m 16 kregen ook nog eens 300.000 euro extra en ook het behalen van de play-offs leverde 300.000 euro op. Ajax won in de tussenronde van Union Sint-Gillis wat ook nog eens 1,75 miljoen euro opleverde. In totaal kreeg Ajax ook nog 13,5 miljoen euro aan entreegelden voor de duels (recettes).

Voorrondes 350.000 euro Startpremie 4,31 miljoen euro Waardepilaar 9,6 miljoen euro Wedstrijdpremies 1,95 miljoen euro Gelden door eindrangschikking competitiefase incl. bonus 2,475 miljoen euro Winnen tussenronde 1,75 miljoen euro Entreegelden 13,5 miljoen euro Totaal 33.935.000 euro

AZ Alkmaar

In de verdiensten van AZ en Ajax zitten wel een aantal verschillen. Zo speelden de Alkmaarders geen tussenronde, waardoor de ploeg gelijk in het hoofdtoernooi terechtkwam. AZ kreeg daardoor ook de startpremie van 4,31 miljoen euro. Volgens de eerder genoemde waardepilaar kreeg de ploeg van Maarten Martens daar ook nog 7,72 miljoen euro bij. Qua wedstrijdpremies ontving AZ 1,65 miljoen euro. De Alkmaarders eindigden als negentiende in de competitiefase en toucheerden daardoor nog een extra 1,35 miljoen euro.

Door de play-offs kreeg ook AZ een extra bedrag van 300.000 euro. De bonus voor plek 9 t/m 16 kregen de Alkmaarders dus niet. AZ strandde in de achtste finales en streek daarmee dus ook een bedrag van 1,75 miljoen euro op. Het bedrag dat de ploeg aan entreegelden verdiende kwam neer op 4,8 miljoen euro.

Startpremie 4,31 miljoen euro Waardepilaar 7,72 miljoen euro Wedstrijdpremies 1,65 miljoen euro Gelden door eindrangschikking competitiefase 1,65 miljoen euro Winnen tussenronde 1,75 miljoen euro Entreegelden 4,8 miljoen euro Totaal 21.880.000 euro

