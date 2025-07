De voetbalwereld werd de afgelopen dagen meermaals opgeschrikt door plotseling overleden (ex-)spelers. Tijdens het EK vrouwenvoetbal zagen de fans tijdens Spanje - Portugal al 22 speelsters met rouwbanden spelen en de Oranje Leeuwinnen volgen zaterdag tegen Wales hun voorbeeld.

De voetbalsters van het Nederlands elftal spelen zaterdag hun eerste EK-wedstrijd tegen Wales met rouwbanden door het overlijden van oud-international Rinus Israël. Er is geen minuut stilte, laat de KNVB weten. Israël overleed deze week op 83-jarige leeftijd. De oud-verdediger van onder meer Feyenoord kwam 47 keer uit voor het Nederlands elftal.

Andries Jonker

Bij de Nederlandse speelsters heeft bondscoach Andries Jonker vlak voor de aftrap van hun EK tegen Wales een bommetje gedropt door te zeggen dat hij bijna was opgestapt vlak voor het EK in Zwitserland. Tegen Wales móéten de Oranje Leeuwinnen er eigenlijk meteen staan, want ze zitten in de poule des doods met verder nog Engeland en Frankrijk in de groep. Om de overleden Feyenoord-legende te eren zou een zege meer dan welkom zijn.

Diogo Jota

Donderdag en vrijdag is er al een minuut stilte bij de EK-wedstrijden in Zwitserland vanwege het overlijden van de Portugese aanvaller Diogo Jota van Liverpool en zijn broer André Silva. Zij kwamen bij een verkeersongeval om het leven. De Portugese vrouwen moesten op de dag van het vreselijke nieuws hun eerste wedstrijd spelen en kregen van Spanje geen medelijden. Ook op het WK voor clubs, dat in de kwartfinales is beland, wordt bij elke wedstrijd stilgestaan bij het overlijden van Jota.

Nog een sterfgeval

Alsof er met het overlijden van Israël en Jota nog niet genoeg verdriet in de voetbalwereld was, kwam er donderdagavond laat nog een sterfgeval voorbij. Oud-doelman Peter Rufai is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Nigeriaanse voetbalbond. Rufai kwam in het seizoen 1993/1994 uit voor Go Ahead Eagles, waar hij werd ontslagen omdat hij zonder toestemming van trainer Henk ten Cate meedeed aan het toernooi om de Afrika Cup. Nigeria won de Afrika Cup.

Rufai bereikte met het Nigeriaanse elftal de achtste finales van het WK 1998 in Frankrijk, waarin Denemarken met 4-1 te sterk was.