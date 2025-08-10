Ajax heeft met pijn en moeite met 2-0 gewonnen van het gepromoveerde Telstar in de eerste competitiewedstrijd van het jaar. De overwinning was alles behalve sprankelend, het laat zien dat er nog genoeg moet gebeuren bij Ajax. Maar dankzij twee doelpunten van spits Wout Weghorst zijn de eerste drie belangrijke punten toch binnen voor John Heitinga.

Als dappere (Witte) Leeuwen betraden de kersverse Eredivisionisten van Telstar het veld van de Johan Cruijff ArenA. Vorig jaar was dit het affiche voor een bekerpotje, nu het eerste competitieduel in de Eredivisie voor het eerst in 47 jaar voor Telstar. Met nog een behoorlijk aantal ‘amateurs’ op de lijst leek het een walk in the park te worden voor Ajax.

Moet niet te grappig worden

Realisme is er in ieder geval wel bij Telstar, dat zelf ook de humor van bepaalde zaken wel in ziet. Er is naarstig gezocht naar spelers, maar feit was natuurlijk dat er niet veel geld beschikbaar was. Trainer Anthony Correia zei lacherig voor de aftrap we hebben net naast Oscar Gloukh gegrepen, maar kijken rustig verder. Hoewel alles erop lijkt dat dit Eredivisie-verblijf van Telstar maar één jaar duurt, moeten ze oppassen dat ze niet een grap gaan worden.

En dat ze er niet alleen voor de show waren, merkte Ajax al gauw. Aaron Bouwman stapte ongelukkig in op een lange bal van Telstar, waarna Milan Zonneveld vrije doorgang had tot Vitezslav Jaros. Hij nam aan het einde van de afronding net teveel tijd, waardoor Youri Baas op tijd erbij kon zijn. Anders had hij toch wel een heldhaftige start van het seizoen gehad.

Dat gaf de Witte Leeuwen wat energie want het eerste kwartier waren de kansen én toch ook wel het spel voor Telstar. Tot Wout Weghorst in de 19e minuut de 1-0 binnen schoot na een slim passje van Steven Berghuis, de beste man aan de kant van Ajax. Toch bleef Telstar niet kansloos na de goal van Weghorst en voetbalden de heren uit Velsen-Zuid lekker mee.

Zwak Ajax

Ajax kreeg nog wel levensgrote kansen maar Bertrand Traoré en Raul Moro verzuimden te scoren in de één op één. Het vizier van de Amsterdamse flanken stond overduidelijk nog niet op scherp. Het klinkt misschien bizar; maar de eerste helft was het spel van Telstar leuker dan dat van Ajax.

Na rust was het eerste noemenswaardige moment de wissel van Ajax waarmee Gloukh het veld betrad. Verder bleef het niet goed aan de kant van Ajax. De ruimtes waren ontzettend groot, waardoor Telstar ook vaak zat gewoon een aanval kon opbouwen. Waar PSV de dag ervoor Sparta volledig bij de keel greep en met 6-1 won, kreeg Ajax die druk niet op promovendus Telstar.

Weer Weghorst

Weghorst maakte zijn tweede van de avond nog op een belangrijk moment. De slotfase brak aan en Ajax kreeg maar geen grip meer op de wedstrijd. De spits van Ajax kopte de bal snoeihard tegen de touwen voordat Ronald Koeman Jr. de bal in zijn handen kon vangen.

De drie punten zijn binnen voor Ajax, maar dat zij nog niet gereed zijn voor het echte werk, dat is duidelijk. Over een maand start de Champions League en dan moet er veel veranderd zijn bij Ajax. Te hopen is dat Ko Itakura wat rust kan brengen achterin én de linie voor hem kan regelen. Davy Klaassen stond nu op 6, maar is daar toch niet echt geschikt als organisator op het middenveld.

