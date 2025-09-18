Wim Kieft is al heel lang een bekend gezicht in de Nederlandse voetbalwereld. Als speler boekte hij de grootste successen en als analist is hij een graag geziene gast in praatprogramma's. Wat veel mensen echter lange tijd niet wisten, was dat Kieft bijna twintig jaar een groot probleem verzweeg dat verregaande gevolgen had. De oud-voetballer stapt tegenwoordig steeds vaker uit zijn comfortzone met deelname aan bijzondere tv-programma's.

De Amsterdammer is iemand aan wie verschillende generaties verschillende herinneringen hebben. De ouderen van ons denken bij Kieft meteen aan de jonge knaap die als negentienjarige al topscorer van Europa werd dankzij 32 competitiegoals voor Ajax. En natuurlijk aan zijn heldenrol op het EK van 1988. In de groepsfase scheelde het namelijk niets of de latere EK-winnaar Nederland zou er al na drie potjes uit hebben gelegen, als Kieft niet bestaan had.

Iconische goal op gouden EK

De spits kopte na een mislukte schot van de huidige bondscoach Ronald Koeman de bevrijdende 0-1 binnen tegen Ierland, waardoor Oranje zich plaatste voor de halve finale tegen West-Duitsland. De rest is geschiedenis: Nederland nam wraak op de Duitsers en won de EK-titel na de finale tegen de Sovjet-Unie. Het is, naast onder meer zes Eredivisie-titels, een Europacup I en vier KNVB-bekers, een van de vele prijzen die Kieft als speler gemachtigde.

Kieft speelde naast Ajax en de Italiaanse clubs Pisa en Torino, het Franse Bordeaux en - in twee periodes - voor PSV. Daar moest hij in 1994 vertrekken, waarna hij besloot dat het mooi was geweest als profvoetballer. Enkele jaren later maakte hij naam op televisie, maar toen kampte de voormalig topspits ook met grote privéproblemen.

Samen met onder meer René van der Gijp en Willem van Hanegem was Kieft aan het begin van deze eeuw een van de eerste gasten van het programma wat we nu kennen als Vandaag Inside: Voetbal Inside. Daar gaf hij zijn, vaak gortdroge, mening over het wel en wee in de voetballerij. Wat de kijkers niet wisten, was dat Kieft op dat moment al jaren verslaafd was.

Dat werd pas wereldkundig in 2014 toen het boek Kieft werd gepresenteerd. De oud-spits bleek op dat moment af te kicken van een cocaïneverslaving waar hij liefst 18 jaar last van had. Met dank aan Fred Rutten, die in de gaten had waar Kieft mee kampte, kwam hij terecht in een afkickkliniek. "Het boek is een bevrijding om me niet meer te hoeven verstoppen, wat weer helpt om niet in mijn oude cokegebruik te vervallen", vertelde de hoofdpersoon destijds aan De Telegraaf.

Want het cocaïnegebruik van Kieft maakte een hoop kapot in zijn leven. Hij gedroeg zich naar eigen zeggen 'als een complete idioot' en dat had grote gevolgen. Kieft kwam in de schuldsanering terecht, stond tonnen in het rood, werd in 2006 zelfs opgepakt toen hij zich misdroeg tijdens een vlucht en ook zijn liefdesleven kreeg klap op klap.

Breuk met vrouw

Het huwelijk met zijn toenmalige vrouw Sylvia liep op de klippen. Met haar heeft Kieft drie kinderen: dochters Mattia en Mauri en zoon Robbin, die overigens ook het profvoetbal haalde. Later vond Kieft de liefde bij Suzanne Martens, met wie hij ook een dochter kreeg. Toen het door zijn verslaving misging, gingen ook zij uit elkaar.

i Wim Kieft in 1984 met zijn toenmalige vrouw Sylvia © Getty Images

Weer samen met Suzanne

Uiteindelijk zocht Kieft dus hulp en gebruikt hij niet meer. Als onderdeel van zijn hulptraject herstelde hij onder meer de banden met zijn zoon Robbin en ook tussen hem en geliefde Suzanne kwam het goed. In 2018 werd duidelijk dat de twee weer een setje waren. "Zonder Suzanne ben ik nergens", vertelde Kieft al eens aan Story.

Televisieprogramma's

Met haar aan zijn zijde gaat het de laatste jaren goed met Kieft, die bij veel verschillende zenders aanschoof om te praten over voetbal en ook een tweede boek over zijn leven uitbracht. Hij is momenteel onderdeel van het podcastkwartet dat KieftJansenEgmondGijp maakt, heeft een column in De Telegraaf en verschijnt ook geregeld bij voetbaltalkshow Rondo. Daar is hij, net als jaren geleden, de analist die geregeld 'zo moe wordt' van iets of iemand. Alleen gaat het privé, zonder schulden, drank en drugs, een heel stuk beter met de voormalig topspits.

Het gaat inmiddels zo goed met Kieft, dat hij uit zijn comfortzone durfde te stappen. Hij deed vanaf mei 2025 mee aan het programma 'Het Perfecte Plaatje' en was ook te gast in het programma Casa di Beau, waarin presentator Beau van Erven Dorens hem ontvangt aan de Spaanse kust. Kieft is samen met zanger Yves Berendse en presentatrice Leonie ter Braak te gast.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.