Oranje heeft zichzelf een slechte dienst bewezen tegen Polen. De tegenstander wordt de zwaarste uit de groep genoemd, maar is nog altijd maar nummer 37 van de wereldranglijst. Dat mag voor de spelers van Nederland nooit een probleem zijn als zij zich tot de wereldtop willen benoemen, schrijft voetbalwatcher Rick Kraaijeveld van Sportnieuws.nl in zijn column.

Het doel, of in ieder geval de bewijsdrang, om aan te tonen dat Nederland tot de wereldtop behoort, werd donderdagavond op het veld tegen Polen niet tentoongesteld. De moeilijkste tegenstander uit de poule snoepte een punt mee uit De Kuip, waar Nederland veel eerder de wedstrijd had moeten beslissen. De eerste helft was goed, de tweede stukken minder. Maar evengoed moet Nederland Polen vastgrijpen en helemaal dronken spelen. Dit gebeurde niet.

Karakter van Oranje

En dat past niet bij het karakter wat Oranje de laatste maanden, met name na het tweeluik met Spanje, zichzelf aanmeet. De swingende 8-0 tegen Malta zegt natuurlijk helemaal niets als je vervolgens gelijk speelt tegen Polen. Er werd gesproken van een topteam, de zwaarste in de poule. Dat laatste is een feit, maar wat zegt het als de zwaarste tegenstander in de poule maar 37e op de wereldranglijst staat? Dat zou alsnog geen partij moeten zijn voor Oranje.

Qua veldspel was dat het ook niet, maar Nederland kwam simpelweg niet tot scoren. Zodra de bal in de buurt van de zestien van Polen kwam, was Nederland niet bij machte. Zorgwekkender was het gevaar waar Polen er af en toe mee uit kwam. Ze vonden het wel best dat Nederland de bal had. Als de bal bij Xavi Simons kwam, resulteerde dat vaak tot balverlies. Daarna wisten ze dat bij Jan Paul van Hecke de meeste problemen kwamen in de counter. Dat mag Oranje niet overkomen. Maar echte urgentie miste.

Te vaak slippertjes

Polen scoorde het doelpunt met een behoorlijk fraai zondagsschot, dat moet gezegd worden. Maar Oranje had het nooit zo ver moeten laten komen. Ook de reactie erna was ietwat vreemd. Na afloop legde Koeman uit waarom hij de wissels doorvoerde die hij doorvoerde. Maar als je de drie punten nog had willen pakken, had de inbreng van Noa Lang, in plaats van een verdediger voor een verdediger, misschien logischer geweest.

Er is geen man overboord na het resultaat van Oranje tegen Polen, Nederland heeft alsnog de beste papieren in de groep. Maar voor het aanzien is dit niet lekker. Oranje blies de laatste periodes hoog van de toren, dat was terecht. Maar er moet nog wat gebeuren bij Oranje willen zij consequent aantonen bij de wereldtop te horen. Te vaak worden dit soort slippertjes nog gemaakt, en dat hoort niet bij het karakter dat Oranje wil uitstralen.

