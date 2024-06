Dit zijn de rugnummers van het Nederlands elftal voor het EK

Frenkie de Jong zit bij de Oranjeselectie, maar is nog niet helemaal fit. Het is niet de eerste keer dat er een geblesseerde speler mee gaat naar een eindtoernooi. Memphis Depay in 2022 is een goed voorbeeld, maar ook Ronald de Boer op het EK 2000. De Boer herinnert veel twijfel: "Je vraagt je af of je het gaat redden en of je wel zo belangrijk voor het team kan zijn."