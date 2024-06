Joshua Zirkzee moet 'magische' vakantie aan andere kant van de wereld afbreken voor EK-selectie Oranje

Joshua Zirkzee had er écht niet meer op gerekend dat hij nog mee mocht naar het EK voetbal met het Nederlands elftal. Dat is wel duidelijk uit de vakantiekiekjes die de spits uren voor zijn verrassende oproep op Instagram deelde.

Zirkzee is al een paar dagen op vakantie in Amerika, aan de andere kant van de wereld. Hij is in de staat Florida, wat vaak garant staat voor zonnige dagen. Woensdagavond hoorde hij dat bondscoach Ronald Koeman hem toch nodig heeft voor het komende EK voetbal. De spits van Bologna zat niet bij de voorselectie en dus ook niet bij de definitieve selectie.

Ronald Koeman haalt Joshua Zirkzee bij selectie Oranje voor EK voetbal Joshua Zirkzee is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen om zich bij de EK-selectie te voegen. Nederland gaat dus toch met 26 spelers in de selectie naar het Europese eindtoernooi.

Disney World

Woensdagmiddag (Nederlandse tijd) had Zirkzee nog geen flauw benul. Op Instagram is te zien dat de 23-jarige aanvaller de zeldzame regen moet trotseren tijdens zijn geplande bezoek aan een groot attractiepark. Zirkzee genoot dinsdag van een bezoek aan een magische Harry Potter-wereld in Orlando, woensdag ging hij naar Disney World in Orlando. Daar scheen de zon in ieder geval onderweg naar het pretpark toe weer wel.

Joshua Zirkzee genoot woensdag nog 'gewoon' van zijn tripje op vakantie in Florida. ©Instagram Joshua Zirkzee.

Op naar Wolfsburg

Zirkzee zal dus zijn vakantie aan de andere kant van de wereld nu heel snel af moeten breken om nog een beetje op tijd te zijn op het trainingskamp van Oranje. Daar trainde Oranje woensdag in Wolfsburg. Tijdens die training raakte Brian Brobbey geblesseerd aan zijn hamstring.

'Brian Brobbey en Nederlands elftal weten ernst van hamstringblessure na MRI-scan' De angst sloeg even om het hart bij Brian Brobbey, de rest van het Nederlands elftal én de fans toen de spits van Ajax geblesseerd de training van Oranje moest verlaten. Er is woensdag meteen een scan gemaakt en die gaf snel duidelijkheid.

Blessure Brian Brobbey

Een scan bracht enigszins opluchting bij Koeman en co., waardoor het oproepen van Zirkzee niet in de plaats van Brobbey hoeft voorlopig, maar gewoon als 'extra'. Nederland kende door het uitvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners namelijk nog maar 25 spelers in plaats van de toegestane 26. Alleen voor De Jong werd in Ian Maatsen een vervanger opgeroepen. Maatsen moest zelf ook zijn vakantie afbreken.

Ian Maatsen snelt naar Duitsland van vakantieadres: vervanger Frenkie de Jong aanwezig bij Oranjetraining in Wolfsburg Het Nederlands elftal is dinsdag aangekomen in Wolfsburg. Bij de eerste training die zij daar afwerkten was Ian Maatsen er al bij. Hij vervangt de geblesseerde Frenkie de Jong en moest halsoverkop zijn vakantieadres verlaten. Er staan 25 spelers op het trainingsveld want Teun Koopmeiners is ook afgevallen. Voor hem is er geen vervanger opgeroepen.

Statistieken Zirkzee

Zirkzee kwam in de Serie A afgelopen seizoen tot 11 goals en 5 assists in 34 wedstrijden. Mede dankzij zijn goals haalde Bologna de groepsfase van de Champions League.