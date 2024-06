Van boot op Middellandse zee met vriendin naar privéjet: Ian Maatsen onderweg naar Oranje

De vakantiemodus van Ian Maatsen stond nog maar net aan, of hij kreeg een telefoontje vanuit Zeist. Hij mag zich namelijk melden op het EK in Duitsland met het Nederlands elftal als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong. Dat terwijl Maatsen al op vakantie vertoefde in Griekenland.

De linksback was bezig om uit te blazen na een bomvol laatste halfjaar. Maatsen bereikte met Borussia Dortmund de finale van de Champions League, waarin hij met 2-0 verloor van Real Madrid. Een paar dagen voor die wedstrijd hoorde hij dat hij niet naar het EK hoefde, dus kon er een vakantie geboekt worden. Maar dat tripje kan dus vroegtijdig worden beëindigd.

Ian Maatsen opgeroepen als vervanger Frenkie de Jong voor EK Ian Maatsen mag toch mee naar het EK. De linksback van Borussia Dortmund werd in eerste instantie gepasseerd door bondscoach Ronald Koeman, maar werd na de blessure van Frenkie de Jong alsnog opgeroepen.

Van teleurstelling naar EK

Zijn vader Edward Maatsen vertelde over de absentie dat zijn zoon teleurgesteld was. "Maar het hoort ook bij de sport", constateerde Maatsen senior. "Ik zeg altijd: we zijn een reis begonnen en het einde daarvan is nog niet in zicht." Hoewel het einde nog lang niet in zicht is, kan Maatsen wel een volgende mijlpaal bijschrijven. De 22-jarige linksback gaat mee naar het EK. Hij moet zijn debuut nog wel maken voor het Nederlands elftal.

Ouders Ian Maatsen reageren op afwezigheid zoon in EK-selectie: 'Het einde daarvan is nog niet in zicht' Ian Maatsen is teleurgesteld dat hij niet bij de EK-selectie van het Nederlands elftal zit. Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdagmiddag zijn 26-koppige selectie bekend voor de eindronde in Duitsland. Daar zat Maatsen, die zaterdag de Champions League-finale speelt met Borussia Dortmund, niet bij. Ook zijn ouders zijn teleurgesteld.

Vriendin Ian Maatsen

Maatsen verbleef met zijn vriendin Emely Tuinder op het Griekse eiland Mykonos. Het liefdeskoppel deelde de afgelopen dagen al kiekjes op sociale media. Maatsen en zijn vriendin zijn nu iets meer dan een jaar samen. Tuinder is een Nederlandse met Dominicaanse roots.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.

Doe mee met ons EK-spel

Op zoek naar eeuwige roem met jouw sportteam? Speel dan direct mee met de Captains Poule van ons EK-spel en maak kans op een unieke prijs. Win je met jouw team deze competitie, dan volgen wij met Sportnieuws.nl een jaar lang de verrichtingen van jouw team.