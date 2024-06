Wout Weghorst kreeg slecht nieuws van bondscoach Ronald Koeman: 'Knop omzetten en schakelen'

Wout Weghorst viel donderdagavond in bij Nederlands elftal en maakte vrijwel direct de 3-0 tegen Canada (4-0). Toch was hij na de wedstrijd teleurgesteld. Hij verklapte namelijk dat hij niet de eerste spits van Oranje zal zijn op het EK 2024.

Bondscoach Ronald Koeman voerde de afgelopen dagen gesprekken met alle spelers uit de selectie van het Nederlands elftal. En dus ook met Weghorst. Daar kwam geen goed nieuws uit voor de spits. Hij zei bij ESPN: "Iedereen heeft een gesprek gehad en een bepaalde duidelijkheid gekregen, een bepaalde rol."

En dat was geen fijn gesprek, geeft Weghorst ook toe. "Dat was natuurlijk teleurstellend, ook voor deze wedstrijd. Je wilt altijd spelen. Dat is cliché, maar zo is het wel. De laatste twee dagen was het balen. Als je erin komt, moet je in ieder geval zorgen dat je er staat en wat toevoegt. Of dat betekent dat ik niet de eerste keus ben? Op dit moment niet, nee."

Oranje wervelt dankzij uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong voorbij Canada Oranje heeft bewezen klaar te zijn voor het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman rolde Canada (vooral) na rust op in de Rotterdamse Kuip. Dat gebeurde aan de hand van uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong. Het werd 4-0 voor Oranje in de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK.

Schikken in de reserverol

De eerste keuze zal dan vallen op Memphis Depay en/of Brian Brobbey, zo is de verwachting. En dus zal Weghorst zich - net als op het WK 2022 - moeten schikken in een reserverol. In de kwartfinale tegen Argentinië viel hij bijvoorbeeld ook in en scoorde hij direct twee keer (2-2).

Toch blijft de realistische Weghorst positief. Hij blijft hopen op 'een mooie zomer'. "Het is goed dat het helder is, dat waardeer ik ook. Ik denk dat veel posities gelijk aan elkaar zijn, dan is dat goed. Het is teleurstellend en op dat moment ook even klote. Dan moet je zorgen dat je de knop omzet en schakelt. Je bent met zijn allen bezig aan iets moois en hopelijk wordt het een heel mooie zomer."

Strijdlustig

"Wat mijn rol is, zag je vandaag", blijft Weghorst strijdlustig. Hij had nog geen twee minuten om te scoren bij zijn invalbeurt. De 31-jarige spits speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Hoffenheim. De Duitse club huurde hem van Burnley. FC Twente wil hem volgend seizoen overnemen van de Engelse club.